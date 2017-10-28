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Стадион:
АЕК
 
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Милан
announcement
-
До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АЕК - Милан, который состоится 02.11.2017.
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:
Прогнозы на матч АЕК - Милан
АЕК
5.6% (8)
Ничья:
22.2% (32)
Милан
72.2% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
29.2% (42)
Ничья:
20.8% (30)
Милан:
19.4% (28)
Милан:
12.5% (18)
АЕК:
3.5% (5)
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