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Стадион: Цирион Стэдиум
35' Желтая карточкаВасилиу Гиоргос
0:1
35' ПенальтиИличич Йосип
39' Желтая карточкаСакетти Эстебан
47' Желтая карточкаИличич Йосип
71' Желтая карточкаХатебур Ханс
71' Желтая карточкаАлекс да Силва III
90' Желтая карточкаБериша Этрит
1:1
90' ГолЗелая Эмилио
|
35'
35'
0:1
39'
47'
71'
90'
90'
1:1
Состав команд
83
Вале
Бруну
17
Педру
Жоау
44
Юсте
Эктор
11
Зелая
Эмилио
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
27
Куртич
Ясмин
Аполлон 4-3-3
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 95 Салданья Алеф Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 14 Аллан Родригес Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 92 Яколиш Антонио Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
Аталанта 3-4-3
- Основной состав
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 5 Мазиелло Андреа Защитник
- 13 Кальдара Маттиа Защитник
- 6 Паломино Хосе Защитник
- 33 Хатебур Ханс Полузащитник
- 4 Кристанте Бриан Полузащитник
- 11 Фройлер Ремо Полузащитник
- 37 Спинаццола Леонардо Полузащитник
- 72 Иличич Йосип Нападающий
- 29 Петанья Андреа Нападающий
- 27 Куртич Ясмин Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Голлини Пьерлуиджи Вратарь
- 3 Толой Рафаэл Защитник
- 21 Кастань Тимоти Полузащитник
- 8 Госенс Робин Полузащитник
- 15 Де Рон Мартен Полузащитник
- 20 Видо Лука Нападающий
- 7 Орсолини Риккардо Нападающий
- Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия ПД
- 22.10.2017 Аполлон 1:0 Арис Лимассол ПД
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон ПД
- 18.09.2017 Аполлон 4:2 Эрмис Арадиппу ПД
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 09.09.2017 Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон ПД
- 24.08.2017 Митьюлланд 1:1 Аполлон ЛЕ
- 17.08.2017 Аполлон 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 03.08.2017 Аполлон 2:0 Абердин ЛЕ
- 27.07.2017 Абердин 2:1 Аполлон ЛЕ
- 20.07.2017 Заря Бельцы 1:2 Аполлон ЛЕ
- 13.07.2017 Аполлон 3:0 Заря Бельцы ЛЕ
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
Аталанта (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2017 Аталанта 4:1 Алессандрия ТМК
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 26.07.2017 Аталанта 1:0 Лилль ТМК
- 23.07.2017 Аталанта 3:1 Джана Эрминио ТМК
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон Лига Европы
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Аполлон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зелая Эмилио.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бериша Этрит получает желтую карточку.
81'
Аталанта производит замену. Кристанте Бриан уходит, и Де Рон Мартен заменяет его
76'
Аполлон производит замену. Алекс да Силва III уходит, и Маглица Антун заменяет его
71'
Алекс да Силва III получает желтую карточку.
71'
Хатебур Ханс получает желтую карточку.
69'
Аталанта производит замену. Куртич Ясмин уходит, и Госенс Робин заменяет его
64'
Аполлон производит замену. Сардинеро Адриан уходит, и Шембри Андре заменяет его
58'
Аполлон производит замену. Папулис Фотис уходит, и Яколиш Антонио заменяет его
54'
Аталанта производит замену. Иличич Йосип уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
47'
Иличич Йосип получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Сакетти Эстебан получает желтую карточку.
35'
Г О О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта забивает пенальти
35'
Василиу Гиоргос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tsirion Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аполлон 1:1 Аталанта
Аполлон
6.5% (13)
Ничья:
23.4% (47)
Аталанта
70.1% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
31.3% (63)
0:1 Аталанта:
20.4% (41)
1:1 Ничья:
17.9% (36)
0:2 Аталанта:
10.9% (22)
1:3 Аталанта:
4% (8)
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