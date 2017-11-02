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Стадион:
Аполлон
1:1
Конец матча
Аталанта
0'
35' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
0:1
35' Пенальти
Иличич Йосип
39' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
47' Желтая карточка
Иличич Йосип
71' Желтая карточка
Хатебур Ханс
71' Желтая карточка
Алекс да Силва III
90' Желтая карточка
Бериша Этрит
1:1
90' Гол
Зелая Эмилио
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зелая Эмилио.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бериша Этрит получает желтую карточку.
81'
Аталанта производит замену. Кристанте Бриан уходит, и Де Рон Мартен заменяет его
76'
Аполлон производит замену. Алекс да Силва III уходит, и Маглица Антун заменяет его
Желтая карточка
71'
Алекс да Силва III получает желтую карточку.

Желтая карточка
71'
Хатебур Ханс получает желтую карточку.
69'
Аталанта производит замену. Куртич Ясмин уходит, и Госенс Робин заменяет его
64'
Аполлон производит замену. Сардинеро Адриан уходит, и Шембри Андре заменяет его
58'
Аполлон производит замену. Папулис Фотис уходит, и Яколиш Антонио заменяет его
54'
Аталанта производит замену. Иличич Йосип уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
Желтая карточка
47'
Иличич Йосип получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Сакетти Эстебан получает желтую карточку.
Описание гола
35'
Г О О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта забивает пенальти
Желтая карточка
35'
Василиу Гиоргос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tsirion Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аполлон 1:1 Аталанта
Аполлон
6.5% (13)
Ничья:
23.4% (47)
Аталанта
70.1% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
31.3% (63)
Аталанта:
20.4% (41)
Ничья:
17.9% (36)
Аталанта:
10.9% (22)
Аталанта:
4% (8)
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