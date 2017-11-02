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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партизан
2:0
Конец матча
1:0
39' ГолТошич Зоран
44' Желтая карточкаЕвтович Марко
52' Желтая карточкаТошич Зоран
65' Желтая карточкаЯшаница Байрам
2:0
66' ГолТавамба Гаэль
71' Желтая карточкаМилетич Неманья II
|
39'
1:0
44'
52'
65'
66'
2:0
Состав команд
25
Луис
Эвертон
33
Радаш
Марко
17
Музака
Гьерг
88
Лиляй
Сабиен
26
Таку
Африм
90
Сове
Али
Партизан 4-4-2
- Основной состав
- 88 Стойкович Владимир Вратарь
- 4 Вуличевич Мирослав Защитник
- 73 Милетич Неманья II Защитник
- 30 Митрович Милан Защитник
- 26 Милетич Неманья Защитник
- 10 Янкович Марко Полузащитник
- 25 Луис Эвертон Полузащитник
- 21 Евтович Марко Полузащитник
- 7 Тошич Зоран Полузащитник
- 51 Ожегович Огнен Нападающий
- 3 Тавамба Гаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 61 Йовичич Марко Вратарь
- 23 Остоич Боян Защитник
- 55 Пантич Данило Полузащитник
- 33 Антонов Неманья Полузащитник
- 29 Радин Милан Полузащитник
- 22 Илич Саша Полузащитник
- 99 Йованович Джёрдже Нападающий
- Главный тренер: Мирослав Джукич
Скендербеу 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шехи Оргес Вратарь
- 32 Вангели Кристиан Защитник
- 33 Радаш Марко Защитник
- 5 Яшаница Байрам Защитник
- 3 Мици Гледи Защитник
- 17 Музака Гьерг Полузащитник
- 88 Лиляй Сабиен Полузащитник
- 26 Таку Африм Полузащитник
- 7 Гавазай Энис Нападающий
- 90 Сове Али Нападающий
- 78 Аденийи Сегун Нападающий
- Запасные игроки
- 95 Текья Алдо Вратарь
- 6 Алити Фидан Защитник
- 19 Османи Тефик Полузащитник
- 10 Шкодра Доньет Полузащитник
- 21 Сахити Суад Нападающий
- 8 Нимага Бакари Нападающий
- 14 Нешпор Мартин Нападающий
- Главный тренер: Дайя Илир
Предыдущие игры
Партизан (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 29.10.2017 Борац Чачак 1:2 Партизан С
- 25.10.2017 Земун 1:3 Партизан С
- 22.10.2017 Партизан 3:1 Бака Бака Паланка С
- 19.10.2017 Скендербеу 0:0 Партизан ЛЕ
- 15.10.2017 Радник Сурдулица 0:2 Партизан С
- 01.10.2017 Партизан 0:0 Чукарички С
- 28.09.2017 Партизан 2:3 Динамо Киев ЛЕ
- 24.09.2017 Рад Белград 2:4 Партизан С
- 20.09.2017 Партизан 1:1 Напредак С
- 17.09.2017 Партизан 3:1 Раднички Ниш С
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 09.09.2017 Партизан 3:0 Младост Лучани С
- 27.08.2017 Црвена Звезда 0:0 Партизан С
- 24.08.2017 Видеотон 0:4 Партизан ЛЕ
- 17.08.2017 Партизан 0:0 Видеотон ЛЕ
- 13.08.2017 Войводина 0:1 Партизан С
- 09.08.2017 Партизан 1:3 Вождовац С
- 06.08.2017 Спартак Суботица 0:1 Партизан С
- 02.08.2017 Олимпиакос 2:2 Партизан ЛЧ
- 29.07.2017 Партизан 2:1 Явор Иваньица С
Скендербеу (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.10.2017 Скендербеу 2:0 Люфтетари С
- 23.10.2017 Теута 1:4 Скендербеу С
- 19.10.2017 Скендербеу 0:0 Партизан ЛЕ
- 15.10.2017 Скендербеу 4:1 Люшня С
- 12.10.2017 Скендербеу 2:1 Лячи С
- 02.10.2017 Кукес 1:2 Скендербеу С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 23.09.2017 Скендербеу 2:0 Партизани С
- 18.09.2017 Камза Камез 1:1 Скендербеу С
- 14.09.2017 Динамо Киев 3:1 Скендербеу ЛЕ
- 09.09.2017 Скендербеу 2:0 Флямуртари С
- 24.08.2017 Скендербеу 0:0 Динамо Загреб ЛЕ
- 17.08.2017 Динамо Загреб 1:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.08.2017 Скендербеу 2:1 Млада Болеслав ЛЕ
- 27.07.2017 Млада Болеслав 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 20.07.2017 Скендербеу 2:0 Кайрат ЛЕ
- 13.07.2017 Кайрат 1:1 Скендербеу ЛЕ
- 06.07.2017 Сант-Хулиа 0:5 Скендербеу ЛЕ
- 29.06.2017 Скендербеу 1:0 Сант-Хулиа ЛЕ
- 31.05.2017 Скендербеу 1:3 Динамо Тирана К
Последние игры между собой
Партизан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скендербеу: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.10.2017 Скендербеу 0:0 Партизан Лига Европы
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Партизан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Скендербеу производит замену. Таку Африм уходит, и Сахити Суад заменяет его
88'
Партизан производит замену. Тавамба Гаэль уходит, и Djordje Jovanovic заменяет его
82'
Партизан производит замену. Тошич Зоран уходит, и Пантич Данило заменяет его
74'
Партизан производит замену. Ожегович Огнен уходит, и Milan Radin заменяет его
71'
Милетич Неманья II получает желтую карточку.
68'
Скендербеу производит замену. Гавазай Энис уходит, и Нешпор Мартин заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тавамба Гаэль.
65'
Скендербеу производит замену. Мици Гледи уходит, и Алити Фидан заменяет его
65'
Яшаница Байрам получает желтую карточку.
52'
Тошич Зоран получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Евтович Марко получает желтую карточку.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тошич Зоран.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Партизан 2:0 Скендербеу
Партизан
92.6% (187)
Ничья:
5.9% (12)
Скендербеу
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Партизан:
33.2% (67)
2:1 Партизан:
29.7% (60)
2:0 Партизан:
21.3% (43)
1:1 Ничья:
4% (8)
3:1 Партизан:
2.5% (5)
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