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Стадион:
Партизан
2:0
Конец матча
Скендербеу
0'
1:0
39' Гол
Тошич Зоран
44' Желтая карточка
Евтович Марко
52' Желтая карточка
Тошич Зоран
65' Желтая карточка
Яшаница Байрам
2:0
66' Гол
Тавамба Гаэль
71' Желтая карточка
Милетич Неманья II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Скендербеу производит замену. Таку Африм уходит, и Сахити Суад заменяет его
88'
Партизан производит замену. Тавамба Гаэль уходит, и Djordje Jovanovic заменяет его
82'
Партизан производит замену. Тошич Зоран уходит, и Пантич Данило заменяет его
74'
Партизан производит замену. Ожегович Огнен уходит, и Milan Radin заменяет его
Желтая карточка
71'
Милетич Неманья II получает желтую карточку.

68'
Скендербеу производит замену. Гавазай Энис уходит, и Нешпор Мартин заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тавамба Гаэль.
65'
Скендербеу производит замену. Мици Гледи уходит, и Алити Фидан заменяет его
Желтая карточка
65'
Яшаница Байрам получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Тошич Зоран получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Евтович Марко получает желтую карточку.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тошич Зоран.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Партизан 2:0 Скендербеу
Партизан
92.6% (187)
Ничья:
5.9% (12)
Скендербеу
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Партизан:
33.2% (67)
Партизан:
29.7% (60)
Партизан:
21.3% (43)
Ничья:
4% (8)
Партизан:
2.5% (5)
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