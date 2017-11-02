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Стадион: Зрители: 5000
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
16' Желтая карточка
Эрдинг Мевлут
40' Желтая карточка
Инлер Гёкхан
42' Желтая карточка
Амири Надим
0:1
47' Гол
Гриллич Флориан
49' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
72' Желтая карточка
Демирбай Керем
1:1
90' Гол
Вишча Эдин
90' Желтая карточка
Крамарич Андрей
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
94'
Крамарич Андрей получает желтую карточку за споры
93'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
Описание гола
93'
ГОООООЛ - Вишча Эдин из команды Буюкшехир забивает из-за штрафной площади
93'
Епуряну Александр выбил мяч подальше от ворот.

93'
Хоогма Джастин из команды Хоффенхайм отвел угрозу отличным подкатом
93'
Эрдинг Мевлут нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
92'
Кайсара Жуниор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Альпарслан Эрдем из команды Буюкшехир делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Епуряну Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
90'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
90'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
87'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир делает навес
Офсайд
86'
Эрдинг Мевлут из команды Буюкшехир в офсайде
86'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
Фол, нарушение
85'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир. Это Вагнер Сандро заработал фол.
85'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
84'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм делает подножку. Элия Эльеро заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
83'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Нордтвейт Ховард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Альпарслан Эрдем из команды Буюкшехир делает навес
Угловой
83'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир разыграл угловой с левого угла.
83'
Цубер Стивен выбил мяч на угловой.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 5000 болельщиков
81'
Тактическая замена. Наполеони Стефано уходит с поля и его заменяет Элия Эльеро
81'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Моссоро Марсио
80'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
80'
Альпарслан Эрдем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
79'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир. Это Вагнер Сандро заработал фол.
78'
Гайгер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Пош Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
Фол, нарушение
77'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
77'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
77'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
77'
Епуряну Александр выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
76'
Кайсара Жуниор наказан за толчок Гайгер Деннис
76'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Гайгер Деннис
Фол, нарушение
73'
Хоогма Джастин совершает грубый фол. Вишча Эдин был жертвой
73'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
Желтая карточка
72'
Демирбай Керем зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Вишча Эдин заработал фол.
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Вишча Эдин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
69'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
69'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
69'
Вагнер Сандро наказан за толчок Клиши Гаэль
69'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм делает навес
Офсайд
68'
Фрей Керим из команды Буюкшехир в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
68'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
67'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
67'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
Фол, нарушение
66'
Клиши Гаэль наказан за толчок Вагнер Сандро
66'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
65'
Эрдинг Мевлут из команды Буюкшехир бьет головой мимо ворот
65'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
65'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Пош Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
64'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
62'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
62'
Тактическая замена. Торун Тунай уходит с поля и его заменяет Вишча Эдин
62'
Фрей Керим нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Буюкшехир совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
59'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Торун Тунай из команды Буюкшехир делает навес
58'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
57'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм наносит неточный удар с лета
57'
Гюнок Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
56'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
55'
Крамарич Андрей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
55'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
55'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Альпарслан Эрдем из команды Буюкшехир делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
53'
Фрей Керим из команды Буюкшехир в офсайде
Фол, нарушение
53'
Вагнер Сандро наказан за толчок Инлер Гёкхан
53'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
52'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Кайсара Жуниор наказан за толчок Вагнер Сандро
50'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
50'
Кайсара Жуниор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
49'
Эрдинг Мевлут пробил головой, вратарь справился с ударом.
49'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает навес
Желтая карточка
49'
Кавечи Ирфан получает желтую карточку за споры
47'
Вагнер Сандро сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гриллич Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
46'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
46'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
45'
Бауманн Оливер выбил мяч на угловой.
45'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
42'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
Желтая карточка
42'
Амири Надим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Амири Надим совершает грубый фол. Кайсара Жуниор был жертвой
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
40'
Инлер Гёкхан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
38'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Демирбай Керем и мяч снова в игре
37'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Амири Надим коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Эрдинг Мевлут наказан за толчок Пош Штефан
Фол, нарушение
34'
Гриллич Флориан совершает грубый фол. Торун Тунай был жертвой
33'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Угловой
33'
Торун Тунай из команды Буюкшехир подал угловой справа.
32'
Эрдинг Мевлут бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
Фрей Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
30'
Шульц Нико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
27'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
27'
Амири Надим из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
27'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
24'
Вагнер Сандро наказан за толчок Инлер Гёкхан
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Фогт Кевин получил травму и заменен. Пош Штефан выходит на поле.
Травма, повреждение
21'
Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
19'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
18'
Крамарич Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
17'
Эрдинг Мевлут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
17'
Крамарич Андрей нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
16'
Эрдинг Мевлут получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Эрдинг Мевлут совершает грубый фол. Фогт Кевин был жертвой
Фол, нарушение
15'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает подножку. Амири Надим заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
13'
Нордтвейт Ховард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крамарич Андрей мяча так и не получил
11'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир наносит очень неточный удар.
11'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
11'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Альпарслан Эрдем нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Наполеони Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
9'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
9'
Торун Тунай из команды Буюкшехир в офсайде
9'
Клиши Гаэль выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
7'
Инлер Гёкхан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает передачу одноклубнику.
Угловой
7'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
7'
Фрей Керим имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Торун Тунай из команды Буюкшехир сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Хоогма Джастин ошибается в защите.
Фол, нарушение
5'
Инлер Гёкхан коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
4'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
4'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Кайсара Жуниор совершает грубый фол. Амири Надим был жертвой
Фол, нарушение
1'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает подножку. Цубер Стивен заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Буюкшехир". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 1:1 Хоффенхайм
Истанбул Башакшехир
22.7% (46)
Ничья:
36.5% (74)
Хоффенхайм
40.9% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30% (61)
Хоффенхайм:
27.1% (55)
Истанбул Башакшехир:
13.8% (28)
Истанбул Башакшехир:
5.9% (12)
Хоффенхайм:
5.4% (11)
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