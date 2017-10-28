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Стадион:
Арсенал
 
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Црвена Звезда
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До начала матча осталось 17 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Црвена Звезда, который состоится 02.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Црвена Звезда
Арсенал
96.4% (133)
Ничья:
2.9% (4)
Црвена Звезда
0.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
47.8% (66)
Арсенал:
17.4% (24)
Арсенал:
14.5% (20)
Арсенал:
5.1% (7)
Арсенал:
4.3% (6)
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