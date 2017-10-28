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Арсенал (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Арсенал 1:0 Донкастер КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 14.09.2017 Арсенал 3:1 Кёльн ЛЕ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 19.08.2017 Сток Сити 1:0 Арсенал ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
Црвена Звезда (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 29.10.2017 Земун 0:1 Црвена Звезда С
- 25.10.2017 Црвена Звезда 1:0 Спартак Суботица С
- 22.10.2017 Црвена Звезда 2:1 Младост Лучани С
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац С
- 01.10.2017 Напредак 1:0 Црвена Звезда С
- 28.09.2017 Кёльн 0:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 24.09.2017 Црвена Звезда 2:0 Войводина С
- 20.09.2017 Борац Чачак 0:2 Црвена Звезда С
- 17.09.2017 Вождовац 0:2 Црвена Звезда С
- 14.09.2017 Црвена Звезда 1:1 БАТЭ ЛЕ
- 09.09.2017 Явор Иваньица 0:2 Црвена Звезда С
- 27.08.2017 Црвена Звезда 0:0 Партизан С
- 24.08.2017 Црвена Звезда 2:1 Краснодар ЛЕ
- 17.08.2017 Краснодар 3:2 Црвена Звезда ЛЕ
- 13.08.2017 Црвена Звезда 3:1 Бака Бака Паланка С
- 10.08.2017 Радник Сурдулица 0:5 Црвена Звезда С
- 06.08.2017 Црвена Звезда 3:0 Чукарички С
- 03.08.2017 Спарта Прага 0:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 30.07.2017 Рад Белград 0:2 Црвена Звезда С
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал Лига Европы
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 17 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Црвена Звезда, который состоится 02.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Црвена Звезда, который состоится 02.11.2017.
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Прогнозы на матч Арсенал - Црвена Звезда
Арсенал
96.4% (133)
Ничья:
2.9% (4)
Црвена Звезда
0.7% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
47.8% (66)
2:1 Арсенал:
17.4% (24)
3:1 Арсенал:
14.5% (20)
3:0 Арсенал:
5.1% (7)
1:0 Арсенал:
4.3% (6)
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