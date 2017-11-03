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  5. Группа I
Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0:0
Конец матча
Коньяспор
0'
29' Желтая карточка
Йонссон Йенс
77' Желтая карточка
Чамдалы Али
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
94'
Даббур Мунас наказан за толчок Шахинер Омер Али
94'
Эвуна Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Минамино Такуми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
Удар от ворот произведет Коньяспор
92'
Бериша Валон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
92'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
91'
Шлагер Ксавер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
91'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Удар от ворот произведет Коньяспор
89'
Тактическая замена. Милошевич Дени уходит с поля и его заменяет Фындыклы Волкан
88'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
88'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Шлагер Ксавер
Фол, нарушение
86'
Даббур Мунас наказан за толчок Скубич Нейц
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
86'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
86'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
85'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
85'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Чамдалы Али заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
83'
Милошевич Дени из команды Коньяспор бьет головой мимо ворот
Угловой
83'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
83'
Миранда Пауло выбил мяч на угловой.
82'
Шахинер Омер Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Самассеку Диади наказан за толчок Скубич Нейц
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Удар от ворот произведет Коньяспор
78'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург бьет головой мимо ворот
78'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
Желтая карточка
77'
Чамдалы Али получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
76'
Шахинер Омер Али возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Шахинер Омер Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
75'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Тактическая замена. Хайдара Амаду уходит с поля и его заменяет Ябо Рейнольд
Офсайд
74'
Эвуна Малик из команды Коньяспор в офсайде
Фол, нарушение
73'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург. Это Чамдалы Али заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает подножку. Ульмер Андреас заработал фол.
71'
Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
70'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
69'
Моке Вильфрид наказан за толчок Минамино Такуми
69'
Тактическая замена. Вольф Ханнес уходит с поля и его заменяет Минамино Такуми
Фол, нарушение
69'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Бурабья Мехди заработал фол.
66'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Ай Селим из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Даббур Мунас.
65'
Миранда Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
Офсайд
63'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
Фол, нарушение
62'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Фофана Морике заработал фол.
62'
Тактическая замена. Араз Муса уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
61'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург опасно играет. Чуть не пострадал Бурабья Мехди.
58'
Кырынтылы Серкан из команды Коньяспор остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Удар от ворот произведет Коньяспор
56'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
55'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
55'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Коньяспор
54'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
Угловой
54'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
54'
Ай Селим выбил мяч на угловой.
54'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Самассеку Диади и мяч снова в игре
53'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
Офсайд
52'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Коньяспор
52'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
51'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
51'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
48'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург. Это Озторун Ферхат заработал фол.
47'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает подножку. Бериша Валон заработал фол.
46'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Чамдалы Али
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Скубич Нейц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
46'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Бурабья Мехди заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Коньяспор
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Миранда Пауло из команды Ред Булл Зальцбург бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
44'
Ай Селим выбил мяч на угловой.
44'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
42'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает подножку. Хайдара Амаду заработал фол.
41'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Коньяспор
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
39'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
39'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Йонссон Йенс коснулся мяча рукой.
37'
Удар от ворот произведет Коньяспор
36'
Хайдара Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
36'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает подножку. Миранда Пауло заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
Угловой
35'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
34'
Скубич Нейц выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
34'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает подножку. Бериша Валон заработал фол.
Офсайд
33'
Эвуна Малик из команды Коньяспор в офсайде
Травма, повреждение
32'
Эвуна Малик возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Вольф Ханнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Эвуна Малик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Эвуна Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
29'
Йонссон Йенс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор. Это Вольф Ханнес заработал фол.
27'
Даббур Мунас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
26'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Араз Муса заработал фол.
26'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
25'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
Даббур Мунас на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
23'
Араз Муса из команды Коньяспор в офсайде
22'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Самассеку Диади коснулся мяча рукой.
21'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
20'
Араз Муса из команды Коньяспор делает подножку. Даббур Мунас заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Коньяспор
19'
Миранда Пауло выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Вольф Ханнес нарушает правила. Йонссон Йенс пострадал
18'
Удар от ворот произведет Коньяспор
17'
Удар от ворот произведет Коньяспор
17'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
14'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Хайдара Амаду заработал фол.
14'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ай Селим нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
13'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
13'
Эвуна Малик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
13'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Араз Муса заработал фол.
Офсайд
12'
Эвуна Малик из команды Коньяспор в офсайде
Офсайд
11'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
10'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Эвуна Малик из команды Коньяспор в офсайде
Фол, нарушение
7'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург. Это Скубич Нейц заработал фол.
7'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
3'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор наносит неточный удар с лета
3'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ай Селим из команды Коньяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
3'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
2'
Миранда Пауло выбил мяч на угловой.
2'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
1'
Эвуна Малик из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Миранда Пауло.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ред Булл Зальцбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор
Ред Булл Зальцбург
91.6% (186)
Ничья:
5.9% (12)
Коньяспор
2.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Ред Булл Зальцбург:
38.9% (79)
Ред Булл Зальцбург:
24.1% (49)
Ред Булл Зальцбург:
17.2% (35)
Ред Булл Зальцбург:
5.9% (12)
Ничья:
3.4% (7)
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