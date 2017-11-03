Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Конец матча
29' Желтая карточкаЙонссон Йенс
77' Желтая карточкаЧамдалы Али
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Даббур Мунас наказан за толчок Шахинер Омер Али
94'
Эвуна Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Минамино Такуми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
92'
Бериша Валон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
92'
Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
91'
Шлагер Ксавер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
91'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Тактическая замена. Милошевич Дени уходит с поля и его заменяет Фындыклы Волкан
88'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
88'
87'
87'
Тактическая замена. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Шлагер Ксавер
86'
Даббур Мунас наказан за толчок Скубич Нейц
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
86'
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
86'
86'
Ябо Рейнольд из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
85'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Чамдалы Али заработал фол.
83'
83'
Милошевич Дени из команды Коньяспор бьет головой мимо ворот
83'
83'
Миранда Пауло выбил мяч на угловой.
82'
Шахинер Омер Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Самассеку Диади наказан за толчок Скубич Нейц
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
78'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург бьет головой мимо ворот
78'
77'
Чамдалы Али получает желтую карточку за споры
76'
Шахинер Омер Али возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Шахинер Омер Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Тактическая замена. Хайдара Амаду уходит с поля и его заменяет Ябо Рейнольд
74'
73'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург. Это Чамдалы Али заработал фол.
72'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает подножку. Ульмер Андреас заработал фол.
71'
Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
70'
70'
70'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Моке Вильфрид наказан за толчок Минамино Такуми
69'
Тактическая замена. Вольф Ханнес уходит с поля и его заменяет Минамино Такуми
69'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Бурабья Мехди заработал фол.
66'
65'
Ай Селим из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Даббур Мунас.
65'
Миранда Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
64'
63'
62'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Фофана Морике заработал фол.
62'
Тактическая замена. Араз Муса уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
61'
61'
60'
60'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург опасно играет. Чуть не пострадал Бурабья Мехди.
58'
Кырынтылы Серкан из команды Коньяспор остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
55'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
54'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
54'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
54'
Ай Селим выбил мяч на угловой.
54'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Самассеку Диади и мяч снова в игре
53'
53'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
52'
52'
52'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург наносит неточный удар с лета
51'
51'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург. Это Озторун Ферхат заработал фол.
47'
47'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает подножку. Бериша Валон заработал фол.
46'
46'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Чамдалы Али
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Скубич Нейц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Бурабья Мехди заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Миранда Пауло из команды Ред Булл Зальцбург бьет головой мимо ворот
45'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
44'
Ай Селим выбил мяч на угловой.
44'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
42'
42'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает подножку. Хайдара Амаду заработал фол.
41'
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
39'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Йонссон Йенс коснулся мяча рукой.
37'
36'
Хайдара Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает подножку. Миранда Пауло заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
35'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
34'
Скубич Нейц выбил мяч на угловой.
34'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает подножку. Бериша Валон заработал фол.
33'
32'
Эвуна Малик возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Вольф Ханнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Эвуна Малик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Эвуна Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Йонссон Йенс получает желтую карточку.
29'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор. Это Вольф Ханнес заработал фол.
27'
Даббур Мунас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Хайдара Амаду из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Араз Муса заработал фол.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
23'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
Даббур Мунас на финте ушёл от оппонента.
22'
21'
Самассеку Диади коснулся мяча рукой.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Араз Муса из команды Коньяспор делает подножку. Даббур Мунас заработал фол.
19'
19'
Миранда Пауло выбил мяч подальше от ворот.
18'
Вольф Ханнес нарушает правила. Йонссон Йенс пострадал
18'
17'
17'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Хайдара Амаду заработал фол.
14'
14'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ай Селим нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Эвуна Малик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает подножку. Араз Муса заработал фол.
12'
11'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург делает навес
10'
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
10'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
8'
7'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург. Это Скубич Нейц заработал фол.
7'
6'
5'
5'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
3'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор наносит неточный удар с лета
3'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Миранда Пауло выбил мяч на угловой.
2'
Бериша Валон из команды Ред Булл Зальцбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Эвуна Малик из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Миранда Пауло.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ред Булл Зальцбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор
Ред Булл Зальцбург
91.6% (186)
Ничья:
5.9% (12)
Коньяспор
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ред Булл Зальцбург:
38.9% (79)
2:1 Ред Булл Зальцбург:
24.1% (49)
1:0 Ред Булл Зальцбург:
17.2% (35)
3:1 Ред Булл Зальцбург:
5.9% (12)
1:1 Ничья:
3.4% (7)
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