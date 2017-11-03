  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа L
Стадион:
Реал Сосьедад
3:0
Конец матча
Вардар
0'
1:0
31' Гол
Хуанми Мигель
42' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
2:0
69' Гол
Де ла Белья Альберто
3:0
81' Гол
Баутиста Хон
82' Желтая карточка
Новак Евгений
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
82'
Новак Евгений получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баутиста Хон.
75'
Вардар Скопье производит замену. Барсегян Тигран уходит, и Блажевски Деян заменяет его
70'
Реал Сосьедад производит замену. Оярсабаль Микель уходит, и Янузай Аднан заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де ла Белья Альберто.

64'
Вардар Скопье производит замену. Маркович Ваня уходит, и Муслиу Визар заменяет его
64'
Вардар Скопье производит замену. Глишич Дарко уходит, и Велкоски Дарко заменяет его
62'
Реал Сосьедад производит замену. Виллиан Жозе уходит, и Баутиста Хон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Реал Сосьедад производит замену. Сурутуса Давид уходит, и Ильяраменди Асьер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Амбарцумян Оганес получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хуанми Мигель.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Вардар
Реал Сосьедад
97.1% (199)
Ничья:
2.4% (5)
Вардар
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
27.3% (56)
Реал Сосьедад:
26.8% (55)
Реал Сосьедад:
9.8% (20)
Реал Сосьедад:
8.3% (17)
Реал Сосьедад:
8.3% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация