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Стадион: Аноэта
3:0
Конец матча
1:0
31' ГолХуанми Мигель
42' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
2:0
69' ГолДе ла Белья Альберто
3:0
81' ГолБаутиста Хон
82' Желтая карточкаНовак Евгений
|
31'
1:0
69'
2:0
81'
3:0
82'
Состав команд
22
Навас
Рауль
12
Виллиан
Жозе
32
Глишич
Дарко
70
Фелипе
Жуан
48
Итало
Хосе
Реал Сосьедад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 27 Горосабел Андони Защитник
- 22 Навас Рауль Защитник
- 6 Иньиго Мартинес Защитник
- 24 Де ла Белья Альберто Защитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 5 Субельдия Игор Полузащитник
- 16 Каналес Серхио Полузащитник
- 7 Хуанми Мигель Нападающий
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- 18 Оярсабаль Микель Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тоньо Рамирес Вратарь
- 15 Ариц Элустондо Защитник
- 19 Арсальюс Альваро Защитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 4 Ильяраменди Асьер Полузащитник
- 21 Баутиста Хон Нападающий
- 8 Янузай Аднан Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
Вардар 4-3-3
- Основной состав
- 90 Гачевски Филип Вратарь
- 19 Амбарцумян Оганес Защитник
- 21 Новак Евгений Защитник
- 6 Грнчаров Бобан Защитник
- 32 Глишич Дарко Защитник
- 8 Маркович Ваня Полузащитник
- 70 Фелипе Жуан Полузащитник
- 10 Николов Бобан Полузащитник
- 7 Джигаури Джамбул Нападающий
- 48 Итало Хосе Нападающий
- 11 Барсегян Тигран Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Алексовски Игор Вратарь
- 23 Демири Бесир Защитник
- 14 Велкоски Дарко Защитник
- 5 Муслиу Визар Защитник
- 33 Исени Бесар Полузащитник
- 16 Глигоров Никола Полузащитник
- 9 Блажевски Деян Полузащитник
- Главный тренер: Яневски Чедомир
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 21.09.2017 Леванте 3:0 Реал Сосьедад П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 12.08.2017 Спортинг Хихон 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 09.08.2017 Бургос 2:3 Реал Сосьедад ТМК
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 02.08.2017 Гронинген 0:2 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Фейеноорд 1:0 Реал Сосьедад ТМК
Вардар (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.10.2017 Силекс 0:0 Вардар ПЛ
- 25.10.2017 Работнички 3:1 Вардар ПЛ
- 22.10.2017 Победа Юниор 1:0 Вардар ПЛ
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Вардар 4:2 Шкендия ПЛ
- 01.10.2017 Вардар 1:0 Шкупи ПЛ
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Пелистер 0:1 Вардар ПЛ
- 20.09.2017 Вардар 2:1 Ренова ПЛ
- 17.09.2017 Скопье 1:1 Вардар ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 09.09.2017 Вардар 3:1 Силекс ПЛ
- 24.08.2017 Фенербахче 1:2 Вардар ЛЕ
- 20.08.2017 Вардар 4:0 Победа Юниор ПЛ
- 17.08.2017 Вардар 2:0 Фенербахче ЛЕ
- 12.08.2017 Шкендия 2:0 Вардар ПЛ
- 02.08.2017 Копенгаген 4:1 Вардар ЛЧ
- 25.07.2017 Вардар 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вардар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад Лига Европы
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 3
|9
|3.
|Русенборг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|4.
|Вардар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 17
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Новак Евгений получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баутиста Хон.
75'
Вардар Скопье производит замену. Барсегян Тигран уходит, и Блажевски Деян заменяет его
70'
Реал Сосьедад производит замену. Оярсабаль Микель уходит, и Янузай Аднан заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де ла Белья Альберто.
64'
Вардар Скопье производит замену. Маркович Ваня уходит, и Муслиу Визар заменяет его
64'
Вардар Скопье производит замену. Глишич Дарко уходит, и Велкоски Дарко заменяет его
62'
Реал Сосьедад производит замену. Виллиан Жозе уходит, и Баутиста Хон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Реал Сосьедад производит замену. Сурутуса Давид уходит, и Ильяраменди Асьер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Амбарцумян Оганес получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хуанми Мигель.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Вардар
Реал Сосьедад
97.1% (199)
Ничья:
2.4% (5)
Вардар
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Сосьедад:
27.3% (56)
3:0 Реал Сосьедад:
26.8% (55)
1:0 Реал Сосьедад:
9.8% (20)
2:1 Реал Сосьедад:
8.3% (17)
4:0 Реал Сосьедад:
8.3% (17)
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