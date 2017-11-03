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Стадион:
Виктория Пльзень
4:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
4' Гол
Крменчик Михал
1:1
15' Гол
Мариани Давид
2:1
19' Гол
Крменчик Михал
3:1
45' Гол
Горава Томаш
4:1
56' Гол
Чермак Алеш
60' Желтая карточка
Карлиньос Жуниор
72' Желтая карточка
Петржела Милан
78' Желтая карточка
Лимберски Давид
80' Желтая карточка
Дапрела Фабио
85' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Виктория Пльзень производит замену. Горава Томаш уходит, и Живулич Диего заменяет его
Желтая карточка
85'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
83'
Лугано производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Милосавлевич Радомир заменяет его
Желтая карточка
80'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Лимберски Давид получает желтую карточку.

76'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Бну-Марзук Юнес заменяет его
74'
Виктория Пльзень производит замену. Копич Ян уходит, и Пиларж Вацлав заменяет его
Желтая карточка
72'
Петржела Милан получает желтую карточку.
65'
Виктория Пльзень производит замену. Крменчик Михал уходит, и Ржезничек Якуб заменяет его
62'
Лугано производит замену. Карлиньос Жуниор уходит, и Вечеи Балинт заменяет его
Желтая карточка
60'
Карлиньос Жуниор получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чермак Алеш.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Горава Томаш.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 4:1 Лугано
Виктория Пльзень
83.2% (168)
Ничья:
12.4% (25)
Лугано
4.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Виктория Пльзень:
40.1% (81)
Виктория Пльзень:
20.8% (42)
Виктория Пльзень:
13.9% (28)
Ничья:
8.9% (18)
Виктория Пльзень:
5% (10)
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