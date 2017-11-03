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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Дусан Арена
4:1
Конец матча
1:0
4' ГолКрменчик Михал
1:1
15' ГолМариани Давид
2:1
19' ГолКрменчик Михал
3:1
45' ГолГорава Томаш
4:1
56' ГолЧермак Алеш
60' Желтая карточкаКарлиньос Жуниор
72' Желтая карточкаПетржела Милан
78' Желтая карточкаЛимберски Давид
80' Желтая карточкаДапрела Фабио
85' Желтая карточкаСульмони Фульвио
|
4'
1:0
15'
1:1
19'
2:1
45'
3:1
56'
4:1
60'
72'
78'
80'
85'
Состав команд
16
Грушка
Алеш
21
Гаек
Томаш
25
Чермак
Алеш
10
Копич
Ян
Виктория Пльзень 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Грушка Алеш Вратарь
- 14 Ржезник Радим Защитник
- 2 Гейда Лукаш Защитник
- 21 Гаек Томаш Защитник
- 8 Лимберски Давид Защитник
- 7 Горава Томаш Полузащитник
- 17 Грошовски Патрик Полузащитник
- 11 Петржела Милан Полузащитник
- 25 Чермак Алеш Полузащитник
- 10 Копич Ян Полузащитник
- 15 Крменчик Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Козачик Матуш Вратарь
- 24 Гавел Милан Защитник
- 29 Живулич Диего Полузащитник
- 26 Коларж Даниэл Полузащитник
- 6 Пиларж Вацлав Полузащитник
- 37 Ржезничек Якуб Нападающий
- 23 Бакош Марек Нападающий
- Главный тренер: Врба Павел
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 21 Милосавлевич Радомир Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 4 Падалино Марко Полузащитник
- 7 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Виктория Пльзень (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 27.10.2017 Карвина 1:3 Виктория Пльзень ПД
- 22.10.2017 Виктория Пльзень 3:0 Зброёвка ПД
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 15.10.2017 Спарта Прага 0:1 Виктория Пльзень ПД
- 05.10.2017 Виктория Пльзень 4:1 Опава К
- 01.10.2017 Виктория Пльзень 2:1 Богемианс-1905 ПД
- 28.09.2017 Виктория Пльзень 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 23.09.2017 Млада Болеслав 0:2 Виктория Пльзень ПД
- 18.09.2017 Виктория Пльзень 2:1 Фастав Злин ПД
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Слован Либерец 0:3 Виктория Пльзень ПД
- 27.08.2017 Виктория Пльзень 3:0 Баник Острава ПД
- 24.08.2017 АЕК Ларнака 0:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.08.2017 Височина 1:2 Виктория Пльзень ПД
- 17.08.2017 Виктория Пльзень 3:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 12.08.2017 Виктория Пльзень 1:0 Сигма Оломоуц ПД
- 06.08.2017 Яблонец 0:1 Виктория Пльзень ПД
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 29.07.2017 Виктория Пльзень 4:0 Дукла Прага ПД
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
Лугано (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 17.09.2017 Кёниц 0:1 Лугано К
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 12.08.2017 Бассекурт 0:6 Лугано К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
Последние игры между собой
Виктория Пльзень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень Лига Европы
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|Лугано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Виктория Пльзень производит замену. Горава Томаш уходит, и Живулич Диего заменяет его
85'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
83'
Лугано производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Милосавлевич Радомир заменяет его
80'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
78'
Лимберски Давид получает желтую карточку.
76'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Бну-Марзук Юнес заменяет его
74'
Виктория Пльзень производит замену. Копич Ян уходит, и Пиларж Вацлав заменяет его
72'
Петржела Милан получает желтую карточку.
65'
Виктория Пльзень производит замену. Крменчик Михал уходит, и Ржезничек Якуб заменяет его
62'
Лугано производит замену. Карлиньос Жуниор уходит, и Вечеи Балинт заменяет его
60'
Карлиньос Жуниор получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чермак Алеш.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Горава Томаш.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 4:1 Лугано
Виктория Пльзень
83.2% (168)
Ничья:
12.4% (25)
Лугано
4.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Виктория Пльзень:
40.1% (81)
1:0 Виктория Пльзень:
20.8% (42)
2:0 Виктория Пльзень:
13.9% (28)
1:1 Ничья:
8.9% (18)
3:1 Виктория Пльзень:
5% (10)
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