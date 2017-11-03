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  5. Группа I
Стадион:
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Марсель
0'
8' Желтая карточка
Амави Жордан
15' Желтая карточка
Уртадо Паоло
56' Желтая карточка
Камара Бубакар
1:0
80' Гол
Уртадо Паоло
87' Вторая желтая карточка
Камара Бубакар
90' Желтая карточка
Элдер Феррейра
90' Желтая карточка
Рамуш Франсишку
-' Красная карточка
Эвра Патрис
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Рамуш Франсишку получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Элдер Феррейра получает желтую карточку.
89'
Витория Гимарайнш производит замену. Уртадо Паоло уходит, и Морену Жоау заменяет его
87'
Камара Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Марсель производит замену. Густаво Луис уходит, и Митроглу Константинос заменяет его

83'
Витория Гимарайнш производит замену. Аурелиу Жоау уходит, и Гарсия Виктор заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уртадо Паоло.
76'
Марсель производит замену. Лопес Максим уходит, и Сакаи Хироки заменяет его
71'
Витория Гимарайнш производит замену. Рафинья Диас уходит, и Элдер Феррейра заменяет его
67'
Марсель производит замену. Н'Джие Клинтон уходит, и Товен Флорьян заменяет его
Желтая карточка
56'
Камара Бубакар получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
15'
Уртадо Паоло получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Амави Жордан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
УДАЛЕНИЕ! Эвра Патрис получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Марсель
Витория Гимарайнш
3% (6)
Ничья:
31% (63)
Марсель
66% (134)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
36% (73)
Ничья:
28.6% (58)
Марсель:
14.8% (30)
Марсель:
7.9% (16)
Марсель:
3.4% (7)
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