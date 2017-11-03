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Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Конец матча
8' Желтая карточкаАмави Жордан
15' Желтая карточкаУртадо Паоло
56' Желтая карточкаКамара Бубакар
1:0
80' ГолУртадо Паоло
87' Вторая желтая карточкаКамара Бубакар
90' Желтая карточкаЭлдер Феррейра
90' Желтая карточкаРамуш Франсишку
-' Красная карточкаЭвра Патрис
|
8'
15'
56'
80'
1:0
87'
90'
90'
Состав команд
56
Маседу
Жоау
20
Аурелиу
Жоау
33
Жубал
Мендес
53
Конан
Гислен
16
Уртадо
Паоло
11
Рафинья
Диас
10
Элдон
Рамуш
17
Сарр
Буна
23
Рами
Адиль
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
Витория Гимарайнш 4-3-3
- Основной состав
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 20 Аурелиу Жоау Защитник
- 33 Жубал Мендес Защитник
- 4 Валенте Маркуш Защитник
- 53 Конан Гислен Защитник
- 7 Рамуш Франсишку Полузащитник
- 25 Вакасо Альхассан Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 11 Рафинья Диас Нападающий
- 99 Миранда Рафаэл Нападающий
- 10 Элдон Рамуш Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Силва Мигел Вратарь
- 15 Гарсия Виктор Защитник
- 6 Морену Жоау Защитник
- 71 Стургеон Фабиу Полузащитник
- 93 Селис Гильермо Полузащитник
- 22 Элдер Феррейра Нападающий
- 91 Техейра Давид Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Марсель 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 17 Сарр Буна Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 13 Абденнур Аймен Защитник
- 18 Амави Жордан Защитник
- 4 Камара Бубакар Полузащитник
- 19 Густаво Луис Полузащитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 14 Н'Джие Клинтон Полузащитник
- 28 Жермен Валер Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 21 Эвра Патрис Защитник
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 6 Роланду Жорже Защитник
- 29 Замбо-Ангисса Андре Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
Предыдущие игры
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 14.10.2017 Васко да Гама 1:6 Витория Гимарайнш К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 01.10.2017 Белененсеш 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 26.08.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 14.08.2017 Эшторил 3:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 10.08.2017 Витория Гимарайнш 3:2 Шавиш ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 16.07.2017 Витория Гимарайнш 4:1 Белененсеш ТМК
Марсель (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 24.08.2017 Марсель 3:0 Домжале ЛЕ
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 17.08.2017 Домжале 1:1 Марсель ЛЕ
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
Последние игры между собой
Витория Гимарайнш: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш Лига Европы
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Рамуш Франсишку получает желтую карточку.
90'
Элдер Феррейра получает желтую карточку.
89'
Витория Гимарайнш производит замену. Уртадо Паоло уходит, и Морену Жоау заменяет его
87'
Камара Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Марсель производит замену. Густаво Луис уходит, и Митроглу Константинос заменяет его
83'
Витория Гимарайнш производит замену. Аурелиу Жоау уходит, и Гарсия Виктор заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уртадо Паоло.
76'
Марсель производит замену. Лопес Максим уходит, и Сакаи Хироки заменяет его
71'
Витория Гимарайнш производит замену. Рафинья Диас уходит, и Элдер Феррейра заменяет его
67'
Марсель производит замену. Н'Джие Клинтон уходит, и Товен Флорьян заменяет его
56'
Камара Бубакар получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
Уртадо Паоло получает желтую карточку.
8'
Амави Жордан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
УДАЛЕНИЕ! Эвра Патрис получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Марсель
Витория Гимарайнш
3% (6)
Ничья:
31% (63)
Марсель
66% (134)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
36% (73)
1:1 Ничья:
28.6% (58)
0:1 Марсель:
14.8% (30)
0:2 Марсель:
7.9% (16)
1:3 Марсель:
3.4% (7)
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