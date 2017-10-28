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Стадион:
Герта
 
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Заря
announcement
-
До начала матча осталось 17 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Герта - Заря, который состоится 02.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Герта - Заря
Герта
79.7% (110)
Ничья:
17.4% (24)
Заря
2.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
29% (40)
Герта:
29% (40)
Ничья:
14.5% (20)
Герта:
13% (18)
Герта:
2.2% (3)
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