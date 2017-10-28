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Стадион: Леркендаль
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 05.09.2017 Русенборг 2:0 Стриндхейм ТМК
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
Зенит (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 03.08.2017 Зенит 0:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг Лига Европы
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|3.
|Русенборг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Вардар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
-
До начала матча осталось 17 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Русенборг - Зенит, который состоится 02.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Русенборг - Зенит, который состоится 02.11.2017.
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Прогнозы на матч Русенборг - Зенит
Русенборг
6.3% (9)
Ничья:
19.6% (28)
Зенит
74.1% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
35.7% (51)
1:1 Ничья:
16.1% (23)
1:3 Зенит:
10.5% (15)
0:1 Зенит:
9.8% (14)
0:2 Зенит:
8.4% (12)
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Но верим в команду!
Что вылез так поздно? Неадекватный ты наш, какую грубость и грязь показал Локо? Менее 10 фолов (пусть даже несколько реф и не увидел) за игру, 1 жк, никаких провокаций и симуляций. Да и особых претензий судье игроки Зенита не высказывали. В игре были моменты, когда игроки Зенита между собой ругались (или высказывали друг другу претензии на повышенных тонах, как Мевля с Луневым, про Кузяева и Смольникова вообще промолчу), может быть в вас самих проблема? Да и тебе напомнить, как тот же Мевля раза 3 просто хамски играл против Фарфана, но Мешок этого не замечал. Как Кришито 2-ю жк не получил?.. Это футбол, судья бывает не все видит и ошибается в обе стороны. Локо играл как позволяют ресурсы и как он умеет. Впрочем, Локомотив всегда славился своей игрой на контратаках. А у тебя всего лишь бомбит от того, что при отличной игре в первом тайме вы не смогли забить и получили трешку во втором, который вы провели безобразно и проиграли почти вчистую. Вы проиграли именно в футбол, а не в какую-нибудь другую "грязную игру". Палыч полностью переиграл итальянца. Теперь можешь идти и тихо поплакать в сторонке. П.С. И ты не думай, что я реально рассчитываю на место выше третьего по итогам этого сезона, болелы КЗ еще не забрались на небеса, что бы спускаться с них. П.П.С. Абсолютно по фигу, что ты ответишь на это сообщение, можешь себя не утруждать, я на эту ветку больше не зайду.