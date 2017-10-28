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Стадион:
Русенборг
 
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Зенит
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:
Прогнозы на матч Русенборг - Зенит
Русенборг
6.3% (9)
Ничья:
19.6% (28)
Зенит
74.1% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
35.7% (51)
Ничья:
16.1% (23)
Зенит:
10.5% (15)
Зенит:
9.8% (14)
Зенит:
8.4% (12)
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