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Стадион:
Стяуа
1:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
6' Желтая карточка
Эло Дор
15' Желтая карточка
Витор Мигел
25' Желтая карточка
Нвакаеме Энтони
1:0
31' Гол
Коман Флоринел
36' Желтая карточка
Ради Мааран
1:1
37' Гол
Саар Бен
45' Желтая карточка
Ман Деннис
73' Желтая карточка
Таа Лоай
83' Желтая карточка
Пинтилий Михай
90' Желтая карточка
Бэлаша Михай
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Пинтилий Михай получает желтую карточку.
82'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Саар Бен уходит, и Барда Эльянив заменяет его
76'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Куэнка Исаак уходит, и Меликсон Маор заменяет его
Желтая карточка
73'
Таа Лоай получает желтую карточку.

70'
Стяуа производит замену. Алибек Денис уходит, и Harlem-Eddy Gnohere заменяет его
70'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Витор Мигел уходит, и Охана Майкл заменяет его
65'
Стяуа производит замену. Коман Флоринел уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Тейшейра Андраде заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Dennis Man получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саар Бен.
Желтая карточка
36'
Ради Мааран получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
Желтая карточка
25'
Нвакаеме Энтони получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Витор Мигел получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Эло Дор получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
89.8% (184)
Ничья:
5.4% (11)
Хапоэль Беэр-Шева
4.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Стяуа:
28.8% (59)
Стяуа:
25.4% (52)
Стяуа:
23.9% (49)
Стяуа:
6.3% (13)
Ничья:
3.9% (8)
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