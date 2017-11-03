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Стадион: Националь
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаЭло Дор
15' Желтая карточкаВитор Мигел
25' Желтая карточкаНвакаеме Энтони
1:0
31' ГолКоман Флоринел
36' Желтая карточкаРади Мааран
1:1
37' ГолСаар Бен
45' Желтая карточкаМан Деннис
73' Желтая карточкаТаа Лоай
83' Желтая карточкаПинтилий Михай
90' Желтая карточкаБэлаша Михай
|
6'
15'
25'
31'
1:0
36'
37'
1:1
45'
73'
83'
90'
Состав команд
98
Ман
Деннис
81
Эло
Дор
20
Таа
Лоай
69
Корхут
Михай
22
Куэнка
Исаак
14
Саар
Бен
Стяуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
Хапоэль Беэр-Шева 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гореш Давид Вратарь
- 81 Эло Дор Защитник
- 4 Витор Мигел Защитник
- 20 Таа Лоай Защитник
- 69 Корхут Михай Защитник
- 7 Ради Мааран Полузащитник
- 44 Эль-Хамид Хатем Полузащитник
- 11 Эйнбиндер Дан Полузащитник
- 22 Куэнка Исаак Нападающий
- 14 Саар Бен Нападающий
- 9 Нвакаеме Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Навон Галь Вратарь
- 30 Огочукву Джон Полузащитник
- 10 Барда Эльянив Нападающий
- 18 Охана Майкл Нападающий
- 24 Меликсон Маор Нападающий
- 99 Пекхарт Томаш Нападающий
- 23 Yagil Ohana
- Главный тренер: Бакхар Барак
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
Хапоэль Беэр-Шева (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 29.10.2017 Ашдод 1:3 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 23.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Маккаби Тель-Авив ЛХ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 14.10.2017 Хапоэль Раанана 1:3 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 28.09.2017 Виктория Пльзень 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 23.09.2017 Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 17.09.2017 Бней-Иегуда 0:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 09.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоель Ашкелон ЛХ
- 27.08.2017 Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 22.08.2017 Марибор 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 19.08.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Нетания ЛХ
- 16.08.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Марибор ЛЧ
- 02.08.2017 Лудогорец 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 26.07.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Лудогорец ЛЧ
- 19.07.2017 Гонвед 2:3 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 12.07.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Гонвед ЛЧ
- 20.05.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Бней-Сахнин ЛХ
- 15.05.2017 Бейтар Иерусалим 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛХ
- 08.05.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Петах-Тиква ЛХ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа Лига Европы
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|Лугано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
83'
Пинтилий Михай получает желтую карточку.
82'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Саар Бен уходит, и Барда Эльянив заменяет его
76'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Куэнка Исаак уходит, и Меликсон Маор заменяет его
73'
Таа Лоай получает желтую карточку.
70'
Стяуа производит замену. Алибек Денис уходит, и Harlem-Eddy Gnohere заменяет его
70'
Хапоэль Беэр-Шева производит замену. Витор Мигел уходит, и Охана Майкл заменяет его
65'
Стяуа производит замену. Коман Флоринел уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Тейшейра Андраде заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Dennis Man получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саар Бен.
36'
Ради Мааран получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
25'
Нвакаеме Энтони получает желтую карточку.
15'
Витор Мигел получает желтую карточку.
6'
Эло Дор получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
89.8% (184)
Ничья:
5.4% (11)
Хапоэль Беэр-Шева
4.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Стяуа:
28.8% (59)
2:0 Стяуа:
25.4% (52)
1:0 Стяуа:
23.9% (49)
3:1 Стяуа:
6.3% (13)
1:1 Ничья:
3.9% (8)
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