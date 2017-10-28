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Стадион: Рейн Энерги
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 28.10.2017 Байер Л 2:1 Кёльн Б
- 25.10.2017 Герта 1:3 Кёльн КГ
- 22.10.2017 Кёльн 0:0 Вердер Б
- 19.10.2017 БАТЭ 1:0 Кёльн ЛЕ
- 13.10.2017 Штуттгарт 2:1 Кёльн Б
- 01.10.2017 Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Б
- 28.09.2017 Кёльн 0:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 24.09.2017 Ганновер 96 0:0 Кёльн Б
- 20.09.2017 Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 14.09.2017 Арсенал 3:1 Кёльн ЛЕ
- 09.09.2017 Аугсбург 3:0 Кёльн Б
- 30.08.2017 Эркенрат 2:7 Кёльн ТМК
- 25.08.2017 Кёльн 1:3 Гамбург Б
- 20.08.2017 Боруссия М 1:0 Кёльн Б
- 12.08.2017 Лехер 0:5 Кёльн КГ
- 07.08.2017 Штайнбах 1:1 Кёльн ТМК
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 31.07.2017 Кёльн 1:1 Болонья ТМК
- 23.07.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Кёльн ТМК
БАТЭ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 28.10.2017 БАТЭ 1:1 Нафтан ВЛ
- 23.10.2017 Днепр Могилёв 0:2 БАТЭ ВЛ
- 19.10.2017 БАТЭ 1:0 Кёльн ЛЕ
- 15.10.2017 БАТЭ 3:1 Витебск ВЛ
- 01.10.2017 Динамо Минск 0:1 БАТЭ ВЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
- 23.09.2017 БАТЭ 6:0 Слуцк ВЛ
- 18.09.2017 Ислочь 0:2 БАТЭ ВЛ
- 14.09.2017 Црвена Звезда 1:1 БАТЭ ЛЕ
- 09.09.2017 БАТЭ 2:0 Славия-Мозырь ВЛ
- 27.08.2017 Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ ВЛ
- 24.08.2017 Александрия 1:2 БАТЭ ЛЕ
- 20.08.2017 БАТЭ 2:3 Крумкачы ВЛ
- 17.08.2017 БАТЭ 1:1 Александрия ЛЕ
- 11.08.2017 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест ВЛ
- 06.08.2017 Минск 1:0 БАТЭ ВЛ
- 02.08.2017 БАТЭ 2:1 Славия Прага ЛЧ
- 29.07.2017 БАТЭ 3:0 Гомель ВЛ
- 25.07.2017 Славия Прага 1:0 БАТЭ ЛЧ
- 18.07.2017 Алашкерт 1:3 БАТЭ ЛЧ
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.10.2017 БАТЭ 1:0 Кёльн Лига Европы
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 17 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - БАТЭ, который состоится 02.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - БАТЭ, который состоится 02.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кёльн - БАТЭ
Кёльн
69.1% (94)
Ничья:
22.1% (30)
БАТЭ
8.8% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кёльн:
29.4% (40)
2:1 Кёльн:
20.6% (28)
1:1 Ничья:
19.9% (27)
2:0 Кёльн:
14.7% (20)
1:2 БАТЭ:
3.7% (5)
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