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Стадион:
Кёльн
 
Позже
БАТЭ
announcement
-
До начала матча осталось 17 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - БАТЭ, который состоится 02.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Кёльн - БАТЭ
Кёльн
69.1% (94)
Ничья:
22.1% (30)
БАТЭ
8.8% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Кёльн:
29.4% (40)
Кёльн:
20.6% (28)
Ничья:
19.9% (27)
Кёльн:
14.7% (20)
БАТЭ:
3.7% (5)
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