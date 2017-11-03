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Стадион:
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
16' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
64' Желтая карточка
Баленсиага Микель
67' Желтая карточка
Нуньес Унай
1:0
70' Гол
Адурис Ариц
81' Желтая карточка
Мукииби Рональд
84' Желтая карточка
Сусаета Маркель
89' Вторая желтая карточка
Нуньес Унай
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Нуньес Унай получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Атлетик Б производит замену. Гарсия Рауль уходит, и Акече Агер заменяет его
Желтая карточка
84'
Сусаета Маркель получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Мукииби Рональд получает желтую карточку.
79'
Эстерсунд производит замену. Видгрен Деннис уходит, и Соми Габриэль заменяет его

79'
Эстерсунд производит замену. Нури Брва уходит, и Айеш Хосам заменяет его
74'
Эстерсунд производит замену. Геро Альхаджи уходит, и Хопкатт Джейми заменяет его
73'
Атлетик Б производит замену. Уильямс Иньяки уходит, и Рико Микель заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адурис Ариц.
Желтая карточка
67'
Нуньес Унай получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Баленсиага Микель получает желтую карточку.
62'
Атлетик Б производит замену. Сан-Хосе Микель уходит, и Сусаета Маркель заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
16'
Лекуе Иньиго получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Эстерсунд
Атлетик Б
94.7% (195)
Ничья:
4.4% (9)
Эстерсунд
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
31.1% (64)
Атлетик Б:
26.7% (55)
Атлетик Б:
19.4% (40)
Атлетик Б:
5.3% (11)
Атлетик Б:
5.3% (11)
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