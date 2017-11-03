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Стадион: Сан-Мамес
16' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
64' Желтая карточкаБаленсиага Микель
67' Желтая карточкаНуньес Унай
1:0
70' ГолАдурис Ариц
81' Желтая карточкаМукииби Рональд
84' Желтая карточкаСусаета Маркель
89' Вторая желтая карточкаНуньес Унай
|
16'
67'
70'
1:0
79'
81'
84'
89'
Состав команд
13
Эррерин
Яго
15
Лекуе
Иньиго
30
Нуньес
Унай
22
Гарсия
Рауль
20
Адурис
Ариц
21
Бачиру
Фуад
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 15 Лекуе Иньиго Защитник
- 30 Нуньес Унай Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 24 Баленсиага Микель Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 28 Кордоба Иньиго Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кепа Аррисабалага Вратарь
- 16 Этчейта Хавьер Защитник
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 23 Акече Агер Полузащитник
- 19 Сабин Мерино Полузащитник
- 17 Рико Микель Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- Главный тренер: Сиганда Хосе
Эстерсунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 12 Сема Кен Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 20 Соми Габриэль Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 11.10.2017 Баракальдо 2:2 Атлетик Б ТМК
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе П
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 29.07.2017 Атлетик Б 3:0 Реус Депортиу ТМК
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б Лига Европы
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|2.
|Заря
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Нуньес Унай получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Атлетик Б производит замену. Гарсия Рауль уходит, и Акече Агер заменяет его
84'
Сусаета Маркель получает желтую карточку.
81'
Мукииби Рональд получает желтую карточку.
79'
Эстерсунд производит замену. Видгрен Деннис уходит, и Соми Габриэль заменяет его
79'
Эстерсунд производит замену. Нури Брва уходит, и Айеш Хосам заменяет его
74'
Эстерсунд производит замену. Геро Альхаджи уходит, и Хопкатт Джейми заменяет его
73'
Атлетик Б производит замену. Уильямс Иньяки уходит, и Рико Микель заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адурис Ариц.
67'
Нуньес Унай получает желтую карточку.
64'
Баленсиага Микель получает желтую карточку.
62'
Атлетик Б производит замену. Сан-Хосе Микель уходит, и Сусаета Маркель заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
16'
Лекуе Иньиго получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Эстерсунд
Атлетик Б
94.7% (195)
Ничья:
4.4% (9)
Эстерсунд
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетик Б:
31.1% (64)
2:1 Атлетик Б:
26.7% (55)
1:0 Атлетик Б:
19.4% (40)
3:1 Атлетик Б:
5.3% (11)
3:0 Атлетик Б:
5.3% (11)
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