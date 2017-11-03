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Стадион:
Витесс
0:2
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
4' Гол
Бодри Марвин
16' Желтая карточка
Маду Кингсли
19' Желтая карточка
Маунт Мэйсон
20' Желтая карточка
Кастаньос Люк
22' Вторая желтая карточка
Маду Кингсли
34' Желтая карточка
Бюттнер Александер
52' Вторая желтая карточка
Бюттнер Александер
54' Желтая карточка
Матавж Тим
66' Желтая карточка
Брюнс Томас
0:2
70' Гол
Кайя Онур
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Хейлен Майкл заменяет его
77'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Думбия Идрисса заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайя Онур.
67'
Витесс производит замену. Кашия Гурам уходит, и Фор Наварон заменяет его
Желтая карточка
66'
Брюнс Томас получает желтую карточку.

58'
Витесс производит замену. Сереро Тулани уходит, и Файе Лассана заменяет его
Желтая карточка
54'
Матавж Тим получает желтую карточку.
52'
Бюттнер Александер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Витесс производит замену. Кастаньос Люк уходит, и Матавж Тим заменяет его
Желтая карточка
34'
Бюттнер Александер получает желтую карточку.
27'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Хамалайнен Брайан заменяет его
22'
Маду Кингсли получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
20'
Кастаньос Люк получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Маунт Мэйсон получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Маду Кингсли получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бодри Марвин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Витесс 0:2 Зульте-Варегем
Витесс
78.7% (159)
Ничья:
18.3% (37)
Зульте-Варегем
3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
37.1% (75)
Витесс:
21.8% (44)
Ничья:
13.9% (28)
Витесс:
10.4% (21)
Витесс:
4.5% (9)
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