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Стадион: Гелредом
0:2
Конец матча
0:1
4' ГолБодри Марвин
16' Желтая карточкаМаду Кингсли
19' Желтая карточкаМаунт Мэйсон
20' Желтая карточкаКастаньос Люк
22' Вторая желтая карточкаМаду Кингсли
34' Желтая карточкаБюттнер Александер
52' Вторая желтая карточкаБюттнер Александер
54' Желтая карточкаМатавж Тим
66' Желтая карточкаБрюнс Томас
0:2
70' ГолКайя Онур
|
4'
0:1
16'
19'
20'
22'
54'
66'
70'
0:2
Состав команд
22
Пасвер
Ремко
37
Кашия
Гурам
19
Маунт
Мэйсон
10
Брюнс
Томас
25
Бостин
Луи
14
Уолш
Сэнди
15
Маду
Кингсли
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
Витесс 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пасвер Ремко Вратарь
- 2 Дабо Фанкати Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 5 Миазга Мэтт Защитник
- 28 Бюттнер Александер Защитник
- 17 Сереро Тулани Полузащитник
- 19 Маунт Мэйсон Полузащитник
- 10 Брюнс Томас Полузащитник
- 11 Линссен Брайн Нападающий
- 14 Кастаньос Люк Нападающий
- 7 Рашица Милот Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Хаувен Йерун Вратарь
- 43 Файе Лассана Защитник
- 29 Леливелд Юлиан Защитник
- 8 Колкетт Чарли Полузащитник
- 23 Мухтар Али Полузащитник
- 25 Фор Наварон Полузащитник
- 9 Матавж Тим Нападающий
- Главный тренер: Фрэзер Хенк
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 15 Маду Кингсли Защитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 43 Копман Сандер Нападающий
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 10 Кайя Онур Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леали Никола Вратарь
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 30 Кастанос Григорис Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Витесс (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.10.2017 Витесс 2:4 ПСВ Э
- 22.10.2017 Херенвен 0:4 Витесс Э
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Хераклес 1:1 Витесс Э
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Э
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
- 24.09.2017 Аякс 1:2 Витесс Э
- 20.09.2017 АВВ Свифт 0:0 Витесс К
- 17.09.2017 Витесс 1:1 ВВВ-Венло Э
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 09.09.2017 Эксельсиор 0:3 Витесс Э
- 26.08.2017 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 18.08.2017 Рода 1:3 Витесс Э
- 12.08.2017 Витесс 4:1 НАК Бреда Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Рединг 2:3 Витесс ТМК
- 25.07.2017 Витесс 2:1 Эммен ТМК
- 20.07.2017 Спарта Прага 1:1 Витесс ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
Последние игры между собой
Витесс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зульте-Варегем: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс Лига Европы
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|4.
|Витесс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Хейлен Майкл заменяет его
77'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Думбия Идрисса заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайя Онур.
67'
Витесс производит замену. Кашия Гурам уходит, и Фор Наварон заменяет его
66'
Брюнс Томас получает желтую карточку.
58'
Витесс производит замену. Сереро Тулани уходит, и Файе Лассана заменяет его
54'
Матавж Тим получает желтую карточку.
52'
Бюттнер Александер получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Витесс производит замену. Кастаньос Люк уходит, и Матавж Тим заменяет его
34'
Бюттнер Александер получает желтую карточку.
27'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Хамалайнен Брайан заменяет его
22'
Маду Кингсли получает вторую желтую карточку. Удаление.
20'
Кастаньос Люк получает желтую карточку.
19'
Маунт Мэйсон получает желтую карточку.
16'
Маду Кингсли получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бодри Марвин.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Витесс 0:2 Зульте-Варегем
Витесс
78.7% (159)
Ничья:
18.3% (37)
Зульте-Варегем
3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Витесс:
37.1% (75)
1:0 Витесс:
21.8% (44)
1:1 Ничья:
13.9% (28)
2:0 Витесс:
10.4% (21)
3:1 Витесс:
4.5% (9)
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