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Персеполис
1:1
Первый тайм: 32'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
16' Гол
Godwin Mensha
1:1
30' Пенальти
Хрибин Омар
32'
Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О О Л - Хрибин Омар из команды Аль-Хиляль Эр-Рияд забивает пенальти
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Godwin Mensha.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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