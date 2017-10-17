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1:1
Первый тайм: 32'
1:0
16' ГолGodwin Mensha
1:1
30' ПенальтиХрибин Омар
|
16'
1:0
30'
1:1
Состав команд
19
Амири
Вахид
Персеполис 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Бейранванд Алиреза Вратарь
- 17 Sadegh Moharrami Защитник
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 4 Хоссейни Джаляль Защитник
- 15 Ансари Мохаммад Защитник
- 18 Mohsen Rabikhah Полузащитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 19 Амири Вахид Полузащитник
- 77 Mohsen Mosalman Полузащитник
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 55 Ресан Башар Защитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 12 Abolfazl Darvishvand
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- 69 Ali Mosleh
- 20 Siamak Nemati
- Главный тренер: Ali Daei
Аль-Хиляль Эр-Рияд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Abdullah Al Muaiouf Вратарь
- 2 Аль-Бурайк Мохаммед Защитник
- 33 Хаусави Осама Защитник
- 17 Аль-Хафит Абдулла Защитник
- 12 Аль-Шахрани Ясир Защитник
- 16 Nicolas Milesi Полузащитник
- 70 Джахфали Мохаммед Полузащитник
- 7 Аль-Фаридж Сальман Полузащитник
- 3 Eduardo VII Нападающий
- 77 Хрибин Омар Нападающий
- 29 Аль-Давсари Салем Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Mohammed Al Waked Вратарь
- 4 Аль-Зоари Абдулла Защитник
- 6 Аль-Хаибри Абдулмалек Полузащитник
- 19 Matias Britos Нападающий
- 10 Mohammad Al Shalhoub
- 20 Аль-Квахтани Яссер
- 27 Mohammed Kanoo
- Главный тренер: Камбуаре Антуан
Предыдущие игры
Персеполис (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 12.10.2017 Эстегляль Хузестан 1:3 Персеполис ПГПЛ
- 26.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:0 Персеполис ЛЧА
- 21.09.2017 Сепахан 2:2 Персеполис ПГПЛ
- 17.09.2017 Персеполис 0:1 Пайкан ПГПЛ
- 12.09.2017 Аль-Ахли Джидда 1:3 Персеполис ЛЧА
- 07.09.2017 Гостареш Фулад 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 22.08.2017 Персеполис 2:2 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 16.08.2017 Персеполис 1:1 Мешхед ПГПЛ
- 10.08.2017 Нафт Тегеран 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 03.08.2017 Тракторсази 1:2 Персеполис ПГПЛ
- 27.07.2017 Персеполис 2:0 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 30.05.2017 Лехвия 0:1 Персеполис ЛЧА
- 23.05.2017 Персеполис 0:0 Лехвия ЛЧА
- 08.05.2017 Персеполис 4:2 Аль-Вахда ЛЧА
- 04.05.2017 Мешхед 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 29.04.2017 Персеполис 3:3 Зобахан ПГПЛ
- 24.04.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Персеполис ЛЧА
- 19.04.2017 Персеполис 4:0 Падиде ПГПЛ
- 15.04.2017 Машин Сази 0:2 Персеполис ПГПЛ
- 10.04.2017 Персеполис 0:0 Аль-Райян ЛЧА
Аль-Хиляль Эр-Рияд (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 30.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Кадисия ПЛ
- 26.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:0 Персеполис ЛЧА
- 21.09.2017 Аль-Иттихад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 16.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Оход ПЛ
- 11.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн ЛЧА
- 21.08.2017 Аль-Айн 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 15.08.2017 Аль-Тавун Бурайда 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 10.08.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль Фейха ПЛ
- 30.07.2017 Аланьяспор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2017 Беневенто 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 30.05.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Эстегляль Хузестан ЛЧА
- 23.05.2017 Эстегляль Хузестан 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 08.05.2017 Аль-Райян 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 04.05.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд ПЛ
- 29.04.2017 Аль-Вахда 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 24.04.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Персеполис ЛЧА
- 20.04.2017 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 15.04.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 10.04.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 06.04.2017 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 26.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:0 Персеполис Лига чемпионов АФК
- 24.04.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Персеполис Лига чемпионов АФК
- 21.02.2017 Персеполис 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
- 26.05.2015 Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Персеполис Лига чемпионов АФК
- 19.05.2015 Персеполис 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
- 01.05.2015 Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
- 01.05.2012 Персеполис 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Международные матчи (клубы)
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Первый тайм
30'
Г О О О О О Л - Хрибин Омар из команды Аль-Хиляль Эр-Рияд забивает пенальти
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Godwin Mensha.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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