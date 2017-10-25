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Спартак Москва (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 07.07.2017 Спартак Москва 1:1 Славен ТМК
Спартак-Нальчик (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.10.2017 Афипс 3:1 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 11.10.2017 Спартак-Нальчик 3:0 Анжи-2 ВДЗЮ
- 07.10.2017 Машук-КМВ 1:0 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 30.09.2017 Спартак-Нальчик 0:0 Дружба ВДЗЮ
- 25.09.2017 Краснодар-2 4:2 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 20.09.2017 Спартак-Нальчик 0:0 Динамо Москва К
- 16.09.2017 Спартак-Нальчик 3:0 СКА Ростов-на-Дону ВДЗЮ
- 08.09.2017 Черноморец Нв 0:0 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 02.09.2017 Ангушт 0:0 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 27.08.2017 Спартак-Нальчик 0:1 Спартак Владикавказ ВДЗЮ
- 23.08.2017 Спартак-Нальчик 1:1 Черноморец Нв К
- 19.08.2017 Легион-Динамо 1:1 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 12.08.2017 Спартак-Нальчик 1:1 Биолог ВДЗЮ
- 08.08.2017 Ангушт 2:3 Спартак-Нальчик К
- 04.08.2017 Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 28.07.2017 Спартак-Нальчик 4:1 Динамо Ставрополь ВДЗЮ
- 24.07.2017 Спартак-Нальчик 1:0 Машук-КМВ К
- 20.07.2017 Кубань-2 1:3 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 20.05.2017 Кубань 3:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 14.05.2017 Спартак-Нальчик 1:3 Мордовия ФПД
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Спартак-Нальчик: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
- 21.08.2011 Спартак-Нальчик 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 24.04.2011 Спартак Москва 1:0 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 20.09.2010 Спартак-Нальчик 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 25.04.2010 Спартак Москва 0:0 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 08.08.2009 Спартак-Нальчик 2:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 05.04.2009 Спартак Москва 2:0 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 31.08.2008 Спартак Москва 2:1 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 19.04.2008 Спартак-Нальчик 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 12 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Спартак-Нальчик
Спартак Москва
100% (157)
Ничья:
0% (0)
Спартак-Нальчик
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
50.3% (79)
3:0 Спартак Москва:
23.6% (37)
1:0 Спартак Москва:
8.3% (13)
2:1 Спартак Москва:
5.7% (9)
3:1 Спартак Москва:
3.8% (6)
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