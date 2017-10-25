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Спартак Москва
 
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Спартак-Нальчик
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До начала матча осталось 12 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Спартак-Нальчик
Спартак Москва
100% (157)
Ничья:
0% (0)
Спартак-Нальчик
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
50.3% (79)
Спартак Москва:
23.6% (37)
Спартак Москва:
8.3% (13)
Спартак Москва:
5.7% (9)
Спартак Москва:
3.8% (6)
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