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Тамбов
 
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Авангард Курск
announcement
-
До начала матча осталось 7 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тамбов - Авангард Курск, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Тамбов - Авангард Курск
Тамбов
87.5% (140)
Ничья:
5.6% (9)
Авангард Курск
6.9% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
37.5% (60)
Тамбов:
30% (48)
Тамбов:
13.8% (22)
Ничья:
5% (8)
Авангард Курск:
4.4% (7)
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