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Луч-Энергия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.10.2017 Луч-Энергия 1:2 Олимпиец ФПД
- 14.10.2017 Авангард Курск 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 30.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.09.2017 Луч-Энергия 0:0 Факел ФПД
- 20.09.2017 Луч-Энергия 2:0 Анжи К
- 16.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Зенит-2 ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Балтика 2:1 Луч-Энергия ФПД
- 02.09.2017 Спартак-2 1:3 Луч-Энергия ФПД
- 27.08.2017 Луч-Энергия 0:0 Тамбов ФПД
- 24.08.2017 Смена Комсомольск 0:0 Луч-Энергия К
- 19.08.2017 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 14.08.2017 Луч-Энергия 0:2 Сибирь ФПД
- 09.08.2017 Тюмень 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 05.08.2017 Луч-Энергия 1:2 Динамо СПб ФПД
- 30.07.2017 Шинник 1:1 Луч-Энергия ФПД
- 26.07.2017 Волгарь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 22.07.2017 ФК Химки 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 15.07.2017 Луч-Энергия 3:0 Томь ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Енисей 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 27.08.2017 Факел 1:3 Енисей ФПД
- 23.08.2017 Чита 1:1 Енисей К
- 19.08.2017 Енисей 2:1 Зенит-2 ФПД
- 13.08.2017 Авангард Курск 0:4 Енисей ФПД
- 09.08.2017 Балтика 0:5 Енисей ФПД
- 05.08.2017 Спартак-2 1:2 Енисей ФПД
- 30.07.2017 Тамбов 5:0 Енисей ФПД
- 26.07.2017 Енисей 2:0 Оренбург ФПД
- 22.07.2017 Сибирь 0:1 Енисей ФПД
- 15.07.2017 Енисей 3:1 Тюмень ФПД
Последние игры между собой
Луч-Энергия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Енисей: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 08.03.2017 Енисей 0:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 13.08.2016 Луч-Энергия 0:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 06.05.2016 Енисей 0:2 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2015 Луч-Энергия 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2015 Енисей 2:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2014 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 05.05.2014 Луч-Энергия 4:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 13.10.2013 Енисей 1:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 15.05.2012 Енисей 0:0 Луч-Энергия Первый дивизион
- 25.09.2011 Луч-Энергия 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 18.05.2011 Енисей 2:1 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 5 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Луч-Энергия - Енисей, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Луч-Энергия - Енисей, который состоится 25.10.2017.
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Прогнозы на матч Луч-Энергия - Енисей
Луч-Энергия
9.7% (16)
Ничья:
11.5% (19)
Енисей
78.8% (130)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Енисей:
31.5% (52)
0:1 Енисей:
24.8% (41)
0:2 Енисей:
13.9% (23)
1:1 Ничья:
10.3% (17)
1:0 Луч-Энергия:
4.2% (7)
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