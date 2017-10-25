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Луч-Энергия
 
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Енисей
announcement
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До начала матча осталось 5 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Луч-Энергия - Енисей, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Луч-Энергия - Енисей
Луч-Энергия
9.7% (16)
Ничья:
11.5% (19)
Енисей
78.8% (130)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
31.5% (52)
Енисей:
24.8% (41)
Енисей:
13.9% (23)
Ничья:
10.3% (17)
Луч-Энергия:
4.2% (7)
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