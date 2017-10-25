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Шинник (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Шинник 1:0 Балтика ФПД
- 07.10.2017 Спартак-2 1:2 Шинник ФПД
- 30.09.2017 Шинник 1:0 Тамбов ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Шинник 3:0 Урал К
- 16.09.2017 Шинник 0:1 Сибирь ФПД
- 10.09.2017 Тюмень 2:0 Шинник ФПД
- 06.09.2017 Шинник 1:2 Динамо СПб ФПД
- 02.09.2017 Шинник 1:0 Авангард Курск ФПД
- 27.08.2017 Волгарь 0:1 Шинник ФПД
- 23.08.2017 ФК Химки 0:2 Шинник К
- 19.08.2017 ФК Химки 0:3 Шинник ФПД
- 13.08.2017 Томь 1:3 Шинник ФПД
- 09.08.2017 Шинник 2:3 Крылья Советов ФПД
- 05.08.2017 Олимпиец 0:1 Шинник ФПД
- 30.07.2017 Шинник 1:1 Луч-Энергия ФПД
- 26.07.2017 Кубань 1:0 Шинник ФПД
- 22.07.2017 Шинник 3:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 15.07.2017 Факел 2:2 Шинник ФПД
Олимпиец (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.10.2017 Луч-Энергия 1:2 Олимпиец ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Олимпиец ФПД
- 30.09.2017 Олимпиец 2:1 Факел ФПД
- 24.09.2017 Зенит-2 2:1 Олимпиец ФПД
- 21.09.2017 Олимпиец 1:1 Уфа К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Балтика 0:0 Олимпиец ФПД
- 06.09.2017 Олимпиец 1:3 Спартак-2 ФПД
- 02.09.2017 Тамбов 2:1 Олимпиец ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
- 23.08.2017 Торпедо Владимир 0:1 Олимпиец К
- 19.08.2017 Сибирь 1:1 Олимпиец ФПД
- 13.08.2017 Олимпиец 1:2 Тюмень ФПД
- 09.08.2017 Динамо СПб 3:1 Олимпиец ФПД
- 05.08.2017 Олимпиец 0:1 Шинник ФПД
- 30.07.2017 Волгарь 2:1 Олимпиец ФПД
- 26.07.2017 Олимпиец 1:0 ФК Химки ФПД
- 22.07.2017 Томь 1:2 Олимпиец ФПД
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФПД
Последние игры между собой
Шинник: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпиец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.08.2017 Олимпиец 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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До начала матча осталось 8 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шинник - Олимпиец, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шинник - Олимпиец, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Шинник - Олимпиец
Шинник
93.5% (145)
Ничья:
4.5% (7)
Олимпиец
1.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Шинник:
37.4% (58)
2:1 Шинник:
31.6% (49)
2:0 Шинник:
21.3% (33)
1:1 Ничья:
3.2% (5)
1:2 Олимпиец:
1.9% (3)
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