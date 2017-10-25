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Шинник
 
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Олимпиец
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До начала матча осталось 8 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шинник - Олимпиец, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Шинник - Олимпиец
Шинник
93.5% (145)
Ничья:
4.5% (7)
Олимпиец
1.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Шинник:
37.4% (58)
Шинник:
31.6% (49)
Шинник:
21.3% (33)
Ничья:
3.2% (5)
Олимпиец:
1.9% (3)
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