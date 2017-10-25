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Ростов
 
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Амкар
announcement
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До начала матча осталось 11 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Амкар, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Амкар
Ростов
85.6% (131)
Ничья:
9.2% (14)
Амкар
5.2% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
45.1% (69)
Ростов:
23.5% (36)
Ростов:
13.1% (20)
Ничья:
7.2% (11)
Ничья:
2% (3)
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