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Ростов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2017 Волгарь 0:2 Ростов К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 09.09.2017 Ростов 2:2 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 20.08.2017 Ростов 0:0 Краснодар ПЛ
- 12.08.2017 Уфа 1:4 Ростов ПЛ
- 09.08.2017 Ростов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2017 Анжи 0:1 Ростов ПЛ
- 30.07.2017 Амкар 0:1 Ростов ПЛ
- 23.07.2017 Ростов 0:1 Ахмат ПЛ
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 08.07.2017 Брондбю 0:1 Ростов ТМК
- 02.07.2017 Млада Болеслав 1:3 Ростов ТМК
- 02.07.2017 Кукес 1:0 Ростов ТМК
- 22.06.2017 Видеотон 1:0 Ростов ТМК
- 16.06.2017 Триглав 1:0 Ростов ТМК
Амкар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Факел 0:4 Амкар К
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар ПЛ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 26.08.2017 Арсенал Тула 0:1 Амкар ПЛ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 13.08.2017 Краснодар 1:1 Амкар ПЛ
- 08.08.2017 Амкар 0:0 Уфа ПЛ
- 05.08.2017 Динамо Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 30.07.2017 Амкар 0:1 Ростов ПЛ
- 21.07.2017 Анжи 1:0 Амкар ПЛ
- 16.07.2017 Ахмат 1:0 Амкар ПЛ
- 10.07.2017 Амкар 0:1 Чукарички ТМК
- 02.07.2017 Залаэгерсег 0:2 Амкар ТМК
- 24.06.2017 Амкар 2:0 Алюминий ТМК
- 20.06.2017 Амкар 2:2 Зноймо ТМК
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Амкар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 30.07.2017 Амкар 0:1 Ростов Премьер-лига
- 30.04.2017 Ростов 1:0 Амкар Премьер-лига
- 29.10.2016 Амкар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 18.03.2016 Амкар 0:0 Ростов Премьер-лига
- 28.08.2015 Ростов 1:0 Амкар Премьер-лига
- 28.11.2014 Ростов 1:1 Амкар Премьер-лига
- 25.10.2014 Амкар 2:0 Ростов Премьер-лига
- 21.03.2014 Ростов 3:3 Амкар Премьер-лига
- 26.09.2013 Амкар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 17.05.2013 Амкар 3:2 Ростов Премьер-лига
- 09.11.2012 Ростов 3:0 Амкар Премьер-лига
- 07.04.2012 Амкар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 27.11.2011 Ростов 1:1 Амкар Премьер-лига
- 25.09.2011 Амкар 0:1 Ростов Премьер-лига
- 21.05.2011 Ростов 3:0 Амкар Премьер-лига
- 28.08.2010 Амкар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 11.04.2010 Ростов 2:1 Амкар Премьер-лига
- 29.11.2009 Ростов 1:1 Амкар Премьер-лига
- 14.03.2009 Амкар 0:0 Ростов Премьер-лига
- 11.11.2007 Ростов 2:0 Амкар Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 11 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Амкар, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Амкар, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ростов - Амкар
Ростов
85.6% (131)
Ничья:
9.2% (14)
Амкар
5.2% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ростов:
45.1% (69)
2:1 Ростов:
23.5% (36)
2:0 Ростов:
13.1% (20)
1:1 Ничья:
7.2% (11)
0:0 Ничья:
2% (3)
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