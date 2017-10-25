  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Кубок
  6. 1/8 финала
Рубин
 
Позже
Крылья Советов
announcement
-
До начала матча осталось 12 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Крылья Советов, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Рубин
90.8% (138)
Ничья:
3.9% (6)
Крылья Советов
5.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
38.8% (59)
Рубин:
32.2% (49)
Рубин:
13.8% (21)
Крылья Советов:
3.9% (6)
Ничья:
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация