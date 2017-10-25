  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Кубок
  6. 1/8 финала
СКА-Хабаровск
 
Позже
Динамо СПб
announcement
-
До начала матча осталось 4 часа 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Динамо СПб, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо СПб
СКА-Хабаровск
84% (142)
Ничья:
5.3% (9)
Динамо СПб
10.7% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

СКА-Хабаровск:
36.7% (62)
СКА-Хабаровск:
30.8% (52)
СКА-Хабаровск:
11.2% (19)
Динамо СПб:
4.7% (8)
Ничья:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация