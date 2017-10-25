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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Арарат Москва 1:2 СКА-Хабаровск К
- 17.09.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат ПЛ
- 11.09.2017 Урал 1:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.08.2017 Тосно 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 13.08.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин ПЛ
- 08.08.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Анжи ПЛ
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
- 28.05.2017 Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ПМ
- 25.05.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург ПМ
Динамо СПб (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2017 Балтика 3:2 Динамо СПб ФПД
- 14.10.2017 Динамо СПб 2:2 Спартак-2 ФПД
- 07.10.2017 Тамбов 1:1 Динамо СПб ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Сибирь 1:1 Динамо СПб ФПД
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 16.09.2017 Динамо СПб 2:0 Тюмень ФПД
- 10.09.2017 Динамо СПб 1:2 Авангард Курск ФПД
- 06.09.2017 Шинник 1:2 Динамо СПб ФПД
- 02.09.2017 Динамо СПб 2:2 Волгарь ФПД
- 27.08.2017 ФК Химки 0:1 Динамо СПб ФПД
- 23.08.2017 Чертаново 0:2 Динамо СПб К
- 19.08.2017 Динамо СПб 2:0 Томь ФПД
- 13.08.2017 Крылья Советов 2:0 Динамо СПб ФПД
- 09.08.2017 Динамо СПб 3:1 Олимпиец ФПД
- 05.08.2017 Луч-Энергия 1:2 Динамо СПб ФПД
- 30.07.2017 Динамо СПб 2:2 Кубань ФПД
- 26.07.2017 Динамо СПб 0:3 Ротор-Волгоград ФПД
- 22.07.2017 Динамо СПб 2:0 Факел ФПД
- 16.07.2017 Зенит-2 0:1 Динамо СПб ФПД
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо СПб: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 18.02.2017 Динамо СПб 1:1 СКА-Хабаровск Кубок ФНЛ
- 11.05.2015 Динамо СПб 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2014 СКА-Хабаровск 3:1 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 17.11.2013 СКА-Хабаровск 1:1 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 02.08.2013 Динамо СПб 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 11.03.2013 Динамо СПб 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 17.08.2012 СКА-Хабаровск 2:1 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 14.09.2010 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 13.05.2010 Динамо СПб 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 4 часа 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Динамо СПб, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Динамо СПб, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо СПб
СКА-Хабаровск
84% (142)
Ничья:
5.3% (9)
Динамо СПб
10.7% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 СКА-Хабаровск:
36.7% (62)
2:1 СКА-Хабаровск:
30.8% (52)
2:0 СКА-Хабаровск:
11.2% (19)
1:2 Динамо СПб:
4.7% (8)
1:1 Ничья:
4.1% (7)
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