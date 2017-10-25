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1:0
Конец матча
73' Желтая карточкаВеласкес Максимилиано
77' Желтая карточкаПинола Хавьер II
1:0
82' ГолИгнасио Скокко
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77'
82'
1:0
Состав команд
Ривер Плейт
- Основной состав
- 12 Люкс Херман Вратарь
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 11 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баталья Аугусто Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 5 Alexander Barboza Защитник
- 14 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
Ланус
- Основной состав
- 28 Андрада Эстебан Вратарь
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 3 Веласкес Максимилиано Защитник
- 6 Брагьери Диего Защитник
- 21 Паскини Николас Полузащитник
- 10 Мартинес Роман Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 16 Сильва Алехандро Нападающий
- 9 Жозе Густаво Санд Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- 4 Jose Gomez I
- Запасные игроки
- 1 Fernando Monetti Вратарь
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 22 Santiago Zurbriggen Защитник
- 24 Leandro Maciel Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 19 Nicolas Aguirre II
- 14 Matias Rojas II
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
- 19.10.2017 Ривер Плейт 4:1 Атланта К
- 19.10.2017 Ривер Плейт 2:1 Универсидад Католика Кито СA
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 30.09.2017 Макара 0:1 Ривер Плейт СA
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 24.09.2017 Ривер Плейт 0:3 Макара СA
- 22.09.2017 Ривер Плейт 8:0 Вильстерман КЛ
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт С
- 16.09.2017 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2017 Вильстерман 3:0 Ривер Плейт КЛ
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 10.09.2017 Ривер Плейт 0:2 Фуэрса Амарилья СA
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 01.09.2017 Клан Ювениль 4:1 Ривер Плейт СA
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 26.08.2017 Ривер Плейт 0:0 Дельфин СA
- 21.08.2017 Ривер Плейт 4:1 Институто К
Ланус (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 17.08.2017 Ланус 1:2 Унион Санта-Фе К
- 09.08.2017 Ланус 1:0 Стронгест КЛ
- 07.07.2017 Стронгест 1:1 Ланус КЛ
- 28.06.2017 Индепендьенте 1:1 Ланус П
- 22.06.2017 Ланус 2:0 Уракан П
- 18.06.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус П
- 08.06.2017 Ланус 5:1 Спортиво Барракас К
- 04.06.2017 Ланус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата П
- 28.05.2017 Арсенал Саранди 0:2 Ланус П
- 24.05.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ланус КЛ
- 20.05.2017 Ланус 2:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.05.2017 Ланус 1:2 Шапекоэнсе КЛ
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.03.2017 Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера
- 05.02.2017 Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок
- 21.09.2015 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера
- 29.09.2014 Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера
- 24.03.2014 Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера
- 07.11.2013 Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана
- 30.10.2013 Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 30.09.2013 Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера
- 17.06.2013 Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера
- 03.12.2012 Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера
- 18.06.2011 Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А
- 13.12.2010 Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А
- 05.04.2010 Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 01.11.2009 Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А
- 18.09.2009 Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 20.08.2009 Ривер Плейт 1:2 Ланус Копа Судамерикана
- 11.05.2009 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера А
- 01.11.2008 Ланус 2:0 Ривер Плейт Примера А
- 06.04.2008 Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера А Клаусура
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ривер Плейт производит замену. Marcelo Saracchi уходит, и Каско Милтон заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игнасио Скокко.
78'
Ланус производит замену. Веласкес Максимилиано уходит, и Nicolas Aguirre заменяет его
78'
Ланус производит замену. Сильва Алехандро уходит, и Matias Rojas заменяет его
77'
Пинола Хавьер II получает желтую карточку.
74'
Ривер Плейт производит замену. Рохас Ариэль II уходит, и Карлос Аузки заменяет его
73'
Веласкес Максимилиано получает желтую карточку.
65'
Ривер Плейт производит замену. Игнасио Фернандес уходит, и Nicolas de la Cruz заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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