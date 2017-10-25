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Ривер Плейт
1:0
Конец матча
Ланус
0'
73' Желтая карточка
Веласкес Максимилиано
77' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
1:0
82' Гол
Игнасио Скокко
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ривер Плейт производит замену. Marcelo Saracchi уходит, и Каско Милтон заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игнасио Скокко.
78'
Ланус производит замену. Веласкес Максимилиано уходит, и Nicolas Aguirre заменяет его
78'
Ланус производит замену. Сильва Алехандро уходит, и Matias Rojas заменяет его
Желтая карточка
77'
Пинола Хавьер II получает желтую карточку.

74'
Ривер Плейт производит замену. Рохас Ариэль II уходит, и Карлос Аузки заменяет его
Желтая карточка
73'
Веласкес Максимилиано получает желтую карточку.
65'
Ривер Плейт производит замену. Игнасио Фернандес уходит, и Nicolas de la Cruz заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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