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Левадиакос
5:0
Конец матча
Аигиниакос
0'
1:0
39' Гол
Обиора Нванкво
2:0
47' Гол
Mattheos Kapsaskis
3:0
58' Гол
Mattheos Kapsaskis
4:0
68' Гол
Бельгазуани Шахир
5:0
75' Гол
Giorgos Nikas
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].

Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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