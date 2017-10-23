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Стадион:
Челси
 
Позже
Эвертон
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Эвертон, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Челси
99.3% (140)
Ничья:
0.7% (1)
Эвертон
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
41.1% (58)
Челси:
29.8% (42)
Челси:
13.5% (19)
Челси:
9.2% (13)
Челси:
1.4% (2)
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