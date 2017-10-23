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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 20.09.2017 Эвертон 3:0 Сандерленд КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.08.2017 Хайдук 1:1 Эвертон ЛЕ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 17.08.2017 Эвертон 2:0 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига
- 12.03.2016 Эвертон 2:0 Челси Кубок
- 16.01.2016 Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига
- 12.09.2015 Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига
- 11.02.2015 Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.08.2014 Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига
- 22.02.2014 Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 14.09.2013 Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
- 19.05.2013 Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 30.12.2012 Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига
- 11.02.2012 Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига
- 26.10.2011 Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling
- 15.10.2011 Челси 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 22.05.2011 Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
- 19.02.2011 Челси 1:1 Эвертон Кубок
- 29.01.2011 Эвертон 1:1 Челси Кубок
- 04.12.2010 Челси 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 10.02.2010 Эвертон 2:1 Челси Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 14 часов 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Эвертон, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Эвертон, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Челси
99.3% (140)
Ничья:
0.7% (1)
Эвертон
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
41.1% (58)
2:1 Челси:
29.8% (42)
1:0 Челси:
13.5% (19)
3:1 Челси:
9.2% (13)
3:0 Челси:
1.4% (2)
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