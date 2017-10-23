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Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Вест Хэм
announcement
-
До начала матча осталось 15 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Вест Хэм, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм
98.5% (134)
Ничья:
1.5% (2)
Вест Хэм
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
36% (49)
Тоттенхэм:
28.7% (39)
Тоттенхэм:
14% (19)
Тоттенхэм:
8.1% (11)
Тоттенхэм:
5.9% (8)
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