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Стадион:
Арсенал
 
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Норвич
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Норвич, который состоится 24.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Норвич
Арсенал
98.4% (124)
Ничья:
1.6% (2)
Норвич
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
41.3% (52)
Арсенал:
21.4% (27)
Арсенал:
13.5% (17)
Арсенал:
10.3% (13)
Арсенал:
6.3% (8)
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