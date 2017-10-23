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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Арсенал 1:0 Донкастер КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 14.09.2017 Арсенал 3:1 Кёльн ЛЕ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 19.08.2017 Сток Сити 1:0 Арсенал ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
Норвич (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.10.2017 Ипсвич 0:1 Норвич Ч
- 14.10.2017 Норвич 1:1 Халл Сити Ч
- 30.09.2017 Рединг 1:2 Норвич Ч
- 26.09.2017 Мидлсбро 0:1 Норвич Ч
- 23.09.2017 Норвич 0:0 Бристоль Сити Ч
- 19.09.2017 Брентфорд 1:3 Норвич КЛ
- 16.09.2017 Шеффилд Юнайтед 0:1 Норвич Ч
- 12.09.2017 Норвич 0:0 Бёртон Ч
- 09.09.2017 Норвич 1:0 Бирмингем Ч
- 26.08.2017 Миллуолл 4:0 Норвич Ч
- 22.08.2017 Норвич 4:1 Чарльтон КЛ
- 19.08.2017 Астон Вилла 4:2 Норвич Ч
- 16.08.2017 Норвич 2:0 КПР Ч
- 13.08.2017 Норвич 1:3 Сандерленд Ч
- 08.08.2017 Норвич 3:2 Суиндон Таун КЛ
- 05.08.2017 Фулхэм 1:1 Норвич Ч
- 29.07.2017 Норвич 1:1 Брайтон ТМК
- 25.07.2017 Чарльтон 0:2 Норвич ТМК
- 21.07.2017 Арминия 1:3 Норвич ТМК
- 19.07.2017 Дуйсбург 0:2 Норвич ТМК
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.04.2016 Арсенал 1:0 Норвич Премьер-лига
- 29.11.2015 Норвич 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 11.05.2014 Норвич 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 19.10.2013 Арсенал 4:1 Норвич Премьер-лига
- 13.04.2013 Арсенал 3:1 Норвич Премьер-лига
- 20.10.2012 Норвич 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 05.05.2012 Арсенал 3:3 Норвич Премьер-лига
- 19.11.2011 Норвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Норвич, который состоится 24.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Норвич, который состоится 24.10.2017.
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Прогнозы на матч Арсенал - Норвич
Арсенал
98.4% (124)
Ничья:
1.6% (2)
Норвич
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
41.3% (52)
3:1 Арсенал:
21.4% (27)
3:0 Арсенал:
13.5% (17)
2:1 Арсенал:
10.3% (13)
1:0 Арсенал:
6.3% (8)
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