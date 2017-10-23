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Стадион:
Суонси
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Суонси - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси
2.3% (3)
Ничья:
3% (4)
Манчестер Юнайтед
94.7% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
39.8% (53)
Манчестер Юнайтед:
21.1% (28)
Манчестер Юнайтед:
12.8% (17)
Манчестер Юнайтед:
11.3% (15)
Манчестер Юнайтед:
5.3% (7)
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