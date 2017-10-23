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Суонси (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 19.09.2017 Рединг 0:2 Суонси КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Милтон Кинс Донс 1:4 Суонси КЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
- 05.08.2017 Суонси 4:0 Сампдория ТМК
- 29.07.2017 Бирмингем 0:2 Суонси ТМК
- 23.07.2017 Каролина Раилхавкс 0:0 Суонси ТМК
- 20.07.2017 Ричмонд Кикерс 1:2 Суонси ТМК
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 12.07.2017 Барнет 1:0 Суонси ТМК
- 21.05.2017 Суонси 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.05.2017 Сандерленд 0:2 Суонси ПЛ
- 06.05.2017 Суонси 1:0 Эвертон ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Бёртон КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
Суонси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси Премьер-лига
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 02.01.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Суонси Премьер-лига
- 30.08.2015 Суонси 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.02.2015 Суонси 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.08.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Суонси Премьер-лига
- 11.01.2014 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси Премьер-лига
- 05.01.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Суонси Кубок
- 17.08.2013 Суонси 1:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.05.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Суонси Премьер-лига
- 23.12.2012 Суонси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.05.2012 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси Премьер-лига
- 19.11.2011 Суонси 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Суонси - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Суонси - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси
2.3% (3)
Ничья:
3% (4)
Манчестер Юнайтед
94.7% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
39.8% (53)
0:1 Манчестер Юнайтед:
21.1% (28)
0:2 Манчестер Юнайтед:
12.8% (17)
1:3 Манчестер Юнайтед:
11.3% (15)
0:3 Манчестер Юнайтед:
5.3% (7)
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