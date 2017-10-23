  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Кубок лиги
  6. 1/8 финала
Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Вулверхэмптон
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 48 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон, который состоится 24.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити
98.4% (124)
Ничья:
0.8% (1)
Вулверхэмптон
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
34.9% (44)
Манчестер Сити:
19% (24)
Манчестер Сити:
12.7% (16)
Манчестер Сити:
11.1% (14)
Манчестер Сити:
6.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация