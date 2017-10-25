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1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаАревало Эгидио
1:0
26' ГолСальседо Сантьяго
62' Желтая карточкаMiguel Barbieri
85' Желтая карточкаAntonio Bareiro
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23'
26'
1:0
62'
85'
Состав команд
Либертад
- Основной состав
- 1 Муньос Родриго Вратарь
- 21 Алькарас Антолин Защитник
- 4 Пауло Да Силва Защитник
- 16 Аквино Серхио Полузащитник
- 9 Кардосо Оскар Нападающий
- 7 Сальседо Сантьяго Нападающий
- 20 Antonio Bareiro
- 6 Salustiano Candia
- 19 Jesus Medina
- 2 Alan Benitez
- 15 Angel Lucena
- Запасные игроки
- 12 Carlos Servin Вратарь
- 3 Роман Адальберто Защитник
- 10 Jorge Recalde Полузащитник
- 5 Рамирес Иван Полузащитник
- 8 Juan Santacruz
- 18 Derlis Orue
- 14 Luis Carlos Cardozo
- Главный тренер: Pedro Sarabia
Расинг Авельянеда
- Основной состав
- 12 Juan Musso Вратарь
- 15 Солари Аугусто Защитник
- 14 Виттор Сержио Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 17 Сото Алексис Защитник
- 20 Орбан Лукас Защитник
- 11 Ибарген Андрес Полузащитник
- 5 Аревало Эгидио Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 9 Лисандро Лопес III Нападающий
- 18 Enrique Triverio Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 22 Патиньо Хуан Защитник
- 19 Braian Mansilla Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 25 Gaston Gomez
Предыдущие игры
Либертад (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.10.2017 Либертад 2:3 Серро Портеньо ПД
- 18.10.2017 Гуарани Асунсьон 2:1 Либертад ПД
- 14.10.2017 Либертад 1:2 Спортиво Лукеньо ПД
- 01.10.2017 Насьональ Асунсьон 2:1 Либертад ПД
- 28.09.2017 Спортиво Триниденсе 2:2 Либертад ПД
- 24.09.2017 Либертад 2:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 20.09.2017 Депортиво Капьята 1:0 Либертад ПД
- 15.09.2017 Санта-Фе 1:1 Либертад КС
- 09.09.2017 Либертад 0:3 Сол де Америка ПД
- 04.09.2017 Либертад 3:0 Индепендьенте ФБК ПД
- 25.08.2017 Либертад 1:0 Санта-Фе КС
- 20.08.2017 Либертад 1:2 Хенераль Диас ПД
- 15.08.2017 Серро Портеньо 1:1 Либертад ПД
- 05.08.2017 Либертад 0:0 Гуарани Асунсьон ПД
- 02.08.2017 Либертад 2:0 Уракан КС
- 29.07.2017 Спортиво Лукеньо 1:3 Либертад ПД
- 23.07.2017 Либертад 0:0 Рубио Нью ПД
- 12.07.2017 Уракан 1:5 Либертад КС
- 24.06.2017 Либертад 2:0 Индепендьенте ФБК ПД
- 18.06.2017 Спортиво Лукеньо 0:3 Либертад ПД
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
- 28.07.2017 Индепендьенте Медельин 2:3 Расинг Авельянеда КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 30.06.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Индепендьенте Медельин КС
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
- 06.06.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви П
- 02.06.2017 Агилас Дорадас 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 28.05.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо П
- 22.05.2017 Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда П
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Antonio Bareiro получает желтую карточку.
85'
Расинг Авельянеда производит замену. Ибарген Андрес уходит, и Braian Mansilla заменяет его
82'
Либертад производит замену. Кардосо Оскар уходит, и Jorge Recalde заменяет его
78'
Расинг Авельянеда производит замену. Лисандро Лопес III уходит, и Pablo Maximiliano Cuadra заменяет его
74'
Либертад производит замену. Alan Benitez уходит, и Луис Карлос Кардосо заменяет его
62'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
61'
Либертад производит замену. Аквино Серхио уходит, и Derlis Orue заменяет его
56'
Расинг Авельянеда производит замену. Enrique Triverio уходит, и Lautaro Martinez заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сальседо Сантьяго.
23'
Аревало Эгидио получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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