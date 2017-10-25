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  5. 1/4 финала
2017
Либертад
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
23' Желтая карточка
Аревало Эгидио
1:0
26' Гол
Сальседо Сантьяго
62' Желтая карточка
Miguel Barbieri
85' Желтая карточка
Antonio Bareiro
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Antonio Bareiro получает желтую карточку.
85'
Расинг Авельянеда производит замену. Ибарген Андрес уходит, и Braian Mansilla заменяет его
82'
Либертад производит замену. Кардосо Оскар уходит, и Jorge Recalde заменяет его
78'
Расинг Авельянеда производит замену. Лисандро Лопес III уходит, и Pablo Maximiliano Cuadra заменяет его
74'
Либертад производит замену. Alan Benitez уходит, и Луис Карлос Кардосо заменяет его

Желтая карточка
62'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
61'
Либертад производит замену. Аквино Серхио уходит, и Derlis Orue заменяет его
56'
Расинг Авельянеда производит замену. Enrique Triverio уходит, и Lautaro Martinez заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сальседо Сантьяго.
Желтая карточка
23'
Аревало Эгидио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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