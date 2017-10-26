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0:1
Перерыв
11' Желтая карточкаЖуниор Маркос
0:1
27' ГолEwerthon VI
32' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VII
35' Желтая карточкаТрауко Мигель
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11'
27'
0:1
35'
Состав команд
Флуминенсе
- Основной состав
- 12 Кавальери Диего Вратарь
- 4 Renato Chaves Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 11 Marlon Защитник
- 14 Reginaldo Da Silva Junior Защитник
- 18 Орехуэла Джефферсон Полузащитник
- 16 Алмейда Ричард Полузащитник
- 20 Сорноса Хуниор Полузащитник
- 23 Жуниор Маркос Полузащитник
- 10 Gustavo Scarpa Полузащитник
- 9 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Mateus Norton Защитник
- 17 Робсон Жануариу Полузащитник
- 6 Вендель Жералдо Полузащитник
- 30 Веллингтон Силва Полузащитник
- 22 Cesar Julio III
- 13 Ygor II
- 21 Pedro Rodriguez V
Фламенго
- Основной состав
- 24 Алвес Диего Вратарь
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 29 Perez Martinez Lucas VII
- 4 Juan Blanko II
- 21 Para I
- 22 Ewerthon VI
- Запасные игроки
- 12 Alex Santana III Вратарь
- 30 Родолфо Гайото Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 25 Felipe Vizeu Нападающий
- 6 Rene III
- 20 Vinicius Junior
Предыдущие игры
Флуминенсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.10.2017 Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе СA
- 19.10.2017 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу СA
- 15.10.2017 Флуминенсе 1:0 Аваи СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 22.09.2017 ЛДУ Кито 2:1 Флуминенсе КС
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 15.09.2017 Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито КС
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 31.08.2017 Лондрина ЕК 2:0 Флуминенсе КСМР
- 26.08.2017 Флуминенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 10.08.2017 Понте-Прета 0:0 Флуминенсе СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Спорт Ресифи 2:2 Флуминенсе СA
- 27.07.2017 Универсидад Католика Кито 1:2 Флуминенсе КС
- 23.07.2017 Флуминенсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.07.2017 Флуминенсе 1:1 Крузейро СA
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Фламенго 5:0 Палестино КС
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A
- 07.05.2017 Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
- 30.04.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки
- 02.04.2017 Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока
- 05.03.2017 Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока
- 14.10.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A
- 26.06.2016 Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A
- 20.03.2016 Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока. 2-й раунд. Чемпионская группа
- 22.02.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Кариока, 1 раунд
- 06.09.2015 Флуминенсе 1:3 Фламенго Серия A
- 01.06.2015 Фламенго 2:3 Флуминенсе Серия A
- 06.04.2015 Фламенго 3:0 Флуминенсе Чемпионат Кариока
- 21.09.2014 Фламенго 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.05.2014 Флуминенсе 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.11.2013 Фламенго 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.08.2013 Флуминенсе 2:3 Фламенго Бразилейро Серия А
- 30.09.2012 Фламенго 0:1 Флуминенсе Серия A
- 08.07.2012 Флуминенсе 1:0 Фламенго Серия A
- 09.10.2011 Фламенго 3:2 Флуминенсе Серия A
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
32'
Lucas Paqueta получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
16'
Фламенго производит замену. Ревер Умберто уходит, и Родолфо Гайото заменяет его
11'
Жуниор Маркос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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