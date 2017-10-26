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2017
Флуминенсе
0:1
Перерыв
Фламенго
0'
11' Желтая карточка
Жуниор Маркос
0:1
27' Гол
Ewerthon VI
32' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VII
35' Желтая карточка
Трауко Мигель
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Lucas Paqueta получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
16'
Фламенго производит замену. Ревер Умберто уходит, и Родолфо Гайото заменяет его
Желтая карточка
11'
Жуниор Маркос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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