Стадион: СрК Запрешич
0:4
Конец матча
0:1
7' ГолPernille Harder
23' Желтая карточкаAna Jelencic
0:2
27' ГолPernille Harder
35' Желтая карточкаIvana Maltasic
69' Желтая карточкаStine Larsen
0:3
90' ГолNanna Christiansen
0:4
90' ГолSigne Bruun
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
сделал результативную передачу.
94'
Signe Bruun из команды Дания (Ж) добил мяч в ворота.
94'
94'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
94'
Frederikke Thoegersen на финте ушёл от оппонента.
94'
Тереса Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
93'
Нанна Кристиансен из команды Дания (Ж) делает подножку. Iva Landeka заработал фол.
93'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Тактическая замена. Санне Троелсгард уходит с поля и его заменяет Frederikke Thoegersen
92'
Тактическая замена. Надия Надим уходит с поля и его заменяет Signe Bruun
92'
Stine Larsen из команды Дания (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
92'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) устремляется вперед с мячом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Kristina Nevrkla из команды Хорватия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
91'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) устремляется вперед с мячом.
90'
Pernille Harder сделал результативную передачу.
90'
Нанна Кристиансен из команды Дания (Ж) добил мяч в ворота.
89'
Надия Надим из команды Дания (Ж) сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
89'
89'
Тактическая замена. Izabela Lojna уходит с поля и его заменяет Ana Dujmovic
89'
Ana Jelencic из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
88'
88'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
88'
88'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
87'
Isabella Dujmenovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Stephanie Bukovec выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Вейе Катрине бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
86'
85'
Sandra Zigic из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Санне Троелсгард заработал фол.
85'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
85'
Ana Jelencic из команды Хорватия (Ж) делает передачу за спину защитников.
84'
Надия Надим из команды Дания (Ж) в офсайде
84'
Stephanie Bukovec выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
83'
Stine Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Isabella Dujmenovic из команды Хорватия (Ж) делает навес
82'
Тактическая замена. Kristina Sundov уходит с поля и его заменяет Anela Lubina
82'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Санне Троелсгард.
82'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
82'
Санне Троелсгард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Mihaela Horvat из команды Хорватия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
82'
81'
Iva Landeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сесиль Сандвей из команды Дания (Ж) делает навес
80'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Stephanie Bukovec выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Kristina Nevrkla выбил мяч подальше от ворот.
78'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
78'
77'
Kristina Nevrkla выбил мяч на угловой.
77'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
77'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
76'
Isabella Dujmenovic возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Нанна Кристиансен из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Вейе Катрине из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Isabella Dujmenovic получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Isabella Dujmenovic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает подножку. Iva Landeka заработал фол.
73'
Янни Арнт из команды Дания (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
73'
Sandra Zigic из команды Хорватия (Ж) делает передачу за спину защитников.
73'
Тереса Нильсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Iva Landeka выбил мяч подальше от ворот.
73'
Pernille Harder отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
72'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
72'
Стина Петерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) делает неудачный навес.
71'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
69'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Вейе Катрине выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Iva Landeka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Stine Larsen получает желтую карточку.
68'
Stine Larsen совершает грубый фол. Sandra Zigic был жертвой
68'
Stine Larsen наказан за толчок Stephanie Bukovec
68'
67'
Kristina Nevrkla выбил мяч на угловой.
67'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) играет в стеночку. Нанна Кристиансен был стеночкой.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
66'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
66'
66'
Kristina Nevrkla из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
66'
Mihaela Horvat выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Mateja Andrlic из команды Хорватия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Iva Landeka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Тереса Нильсен атакует сзади соперника. Sandra Zigic пострадал.
64'
Iva Landeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Сесиль Сандвей из команды Дания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
63'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
62'
Тактическая замена. Nicoline Soerensen уходит с поля и его заменяет Сесиль Сандвей
62'
Pernille Harder имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
62'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает навес
61'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Mihaela Horvat выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Pernille Harder не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
59'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
59'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Mateja Andrlic из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Санне Троелсгард заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
58'
Софи Юнге бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
57'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) делает навес
56'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
56'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
56'
Вейе Катрине отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ivana Maltasic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Isabella Dujmenovic выбил мяч на угловой.
54'
Игрок из команды Дания (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Kristina Nevrkla из команды Хорватия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
53'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) делает навес
52'
Izabela Lojna возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Санне Троелсгард наказан за толчок Ana Jelencic
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Izabela Lojna получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Izabela Lojna на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Надия Надим.
48'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Надия Надим заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
47'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Надия Надим из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Kristina Sundov из команды Хорватия (Ж) в офсайде
46'
Тактическая замена. Monika Conjar уходит с поля и его заменяет Mateja Andrlic
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Надия Надим нарушает правила. Sandra Zigic пострадал
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Стина Петерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Sandra Zigic нанёс удар по воротам.
45'
Ana Jelencic возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ana Jelencic получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Ana Jelencic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Isabella Dujmenovic из команды Хорватия (Ж) делает навес
43'
Игроки ФК "Хорватия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Тереса Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Isabella Dujmenovic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
42'
Нанна Кристиансен атакует сзади соперника. Isabella Dujmenovic пострадал.
42'
Pernille Harder нарушает правила. Isabella Dujmenovic пострадал
41'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
41'
Mihaela Horvat из команды Хорватия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
41'
Надия Надим на финте ушёл от оппонента.
41'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
40'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Софи Юнге из команды Дания (Ж) делает навес
37'
Стина Петерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Софи Юнге возвращается на поле, всё в порядке.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Софи Юнге получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Софи Юнге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Софи Юнге из команды Дания (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ivana Maltasic.
35'
Ivana Maltasic - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Ivana Maltasic из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Надия Надим заработал фол.
34'
Sandra Zigic из команды Хорватия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Надия Надим из команды Дания (Ж) в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
31'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) бьет головой мимо ворот
31'
30'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
30'
Isabella Dujmenovic пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Iva Landeka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Софи Юнге блокирует соперника. Iva Landeka заработал своей команде штрафной.
29'
Stine Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) делает навес
28'
28'
27'
Тереса Нильсен сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Pernille Harder записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Stephanie Bukovec ошибается в защите.
27'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
26'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
25'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
24'
24'
Sandra Zigic из команды Хорватия (Ж). Это Тереса Нильсен заработал фол.
23'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ana Jelencic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Ana Jelencic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Ana Jelencic получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
21'
Вейе Катрине отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Iva Landeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает подножку. Ivana Maltasic заработал фол.
20'
Sandra Zigic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Янни Арнт выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Iva Landeka исполняет штрафной удар, но его блокируют
18'
Вейе Катрине из команды Дания (Ж) делает подножку. Kristina Sundov заработал фол.
18'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Надия Надим мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
17'
17'
Stine Larsen из команды Дания (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Pernille Harder исполняет штрафной удар, но его блокируют
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Mihaela Horvat из команды Хорватия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Stephanie Bukovec вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Kristina Nevrkla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
14'
Kristina Nevrkla выбил мяч на угловой.
13'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Софи Юнге из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
12'
Izabela Lojna из команды Хорватия (Ж) делает подножку. Вейе Катрине заработал фол.
11'
Nicoline Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Стина Петерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Iva Landeka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Санне Троелсгард блокирует соперника. Sandra Zigic заработал своей команде штрафной.
10'
10'
Kristina Nevrkla навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Надия Надим из команды Дания (Ж) делает подножку. Sandra Zigic заработал фол.
9'
Игрок команды Хорватия (Ж) выносит мяч
9'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
9'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Kristina Nevrkla выбил мяч на угловой.
9'
Надия Надим из команды Дания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
8'
Вейе Катрине из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
8'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
ГОООООЛ - Pernille Harder из команды Дания (Ж) забивает из-за штрафной площади
7'
6'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Monika Conjar из команды Хорватия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Игрок клуба "Хорватия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
5'
Нанна Кристиансен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
4'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает навес
3'
Удар от ворот произведет Хорватия (Ж)
2'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Ana Jelencic из команды Хорватия (Ж) делает навес
2'
Iva Landeka из команды Хорватия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает подножку. Isabella Dujmenovic заработал фол.
1'
Izabela Lojna выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion SRC Zapresic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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