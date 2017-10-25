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0:0
Итог после пенальти
|
Пен
8:7
Состав команд
Днепр-1
- Основной состав
- 33 Юрчук Валерий Вратарь
- 71 Лопырёнок Максим Защитник
- 8 Полевой Владимир Защитник
- 15 Логинов Сергей Защитник
- 25 Когут Игорь Полузащитник
- 19 Поплавка Ярослав Полузащитник
- 18 Снижко Александр Полузащитник
- 10 Бровченко Юрий Полузащитник
- 4 Кравченко Сергей Сергеевич Полузащитник
- 89 Супряга Владислав Нападающий
- 99 Oleksandr Belyaev
- Запасные игроки
- 91 Варцаба Игорь Вратарь
- 17 Хучбаров Камиль Нападающий
- Yaroslav Tkachenko
- 7 Vladyslav Voitsekhovsky
- 28 Mykola Lyashenko
- 21 Svyatoslav Shapovalov
- 44 Tymofiy Sukhar
Черноморец Од
- Основной состав
- 31 Федоренко Андрей Вратарь
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 27 Люлька Сергей Защитник
- 21 Бамба Фуссени Защитник
- 5 Жунич Ивица Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 4 Н'Диайе Алассане Нападающий
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Смородин Сергей Вратарь
- 48 Ореховский Павел Полузащитник
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- 77 Васин Денис Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- 17 Татарков Никита Нападающий
- 40 Vladislav Veremeev
- Главный тренер: Дулуб Олег
Предыдущие игры
Днепр-1 (последние 3 матча: +3 =0 -0)
Черноморец Од (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
1/8 финала
2 Александрия
3 Динамо Киев
- 2:3 АЛЕ-ДИН
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Дополнительное время
118'
SC Dnipro-1 производит замену. Oleksandr Belyaev уходит, и Mykola Lyashenko заменяет его
91'
SC Dnipro-1 производит замену. Когут Игорь уходит, и Vladyslav Voitsekhovsky заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
76'
Черноморец Од производит замену. Третьяков Максим уходит, и Татарков Никита заменяет его
46'
Черноморец Од производит замену. Каверин Виталий уходит, и Хобленко Алексей заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Черноморец Од производит замену. Н'Диайе Алассане уходит, и Васин Денис заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Черноморец Од
Днепр-1
10.1% (17)
Ничья:
7.1% (12)
Черноморец Од
82.7% (139)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Черноморец Од:
36.3% (61)
1:2 Черноморец Од:
27.4% (46)
0:2 Черноморец Од:
12.5% (21)
1:1 Ничья:
6% (10)
1:0 Днепр-1:
4.8% (8)
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