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1:1
Итог после пенальти
0:1
11' ГолКлимчук Юрий
1:1
69' ГолКисленко Сергей
|
11'
0:1
69'
1:1
Пен
5:3
Состав команд
ФК Львов
- Основной состав
- 12 Bogdan Druz Вратарь
- 8 Ощипко Игорь Защитник
- 20 Коблюк Тарас Полузащитник
- 19 Бухал Глеб Полузащитник
- 9 Кисленко Сергей Нападающий
- 23 Igor Poruchynskyi
- 25 Borys Orlovskyi
- 4 Ruslan Barylyak
- 5 Roman Bagday
- 10 Sergey Omelchenko
- 6 Mikhail Zaychuk
- Запасные игроки
- 17 Янчак Вадим Полузащитник
- 7 Савошко Владимир Полузащитник
- 22 Oleksandr Romanchuk
- 15 Yuriy Shpyrka
- 1 Roman Gerych
- 16 Oleg Panasyuk
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 22 Даниелян Артур Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- 11 Климчук Юрий Полузащитник
- 21 Малакян Эдгар Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- Запасные игроки
- 77 Зеленский Никита Вратарь
- 13 Копытов Дмитрий Полузащитник
- 7 Кныш Данило Полузащитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 16 Хоцяновский Артём Нападающий
- 99 Vladyslav Vakula
- 89 Nemanja Obradovic
- Главный тренер: Костов Николай
Предыдущие игры
ФК Львов (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 20.09.2017 Демня 1:2 ФК Львов К
- 26.07.2017 ФК Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 ФК Львов 2:0 Кремень К
- 21.04.2012 ФК Одесса 2:3 ФК Львов ВД
- 13.04.2012 Говерла 4:0 ФК Львов ВД
- 09.04.2012 ФК Львов 0:1 Динамо-2 Киев ВД
- 03.04.2012 Нива Винница 1:1 ФК Львов ВД
- 16.10.2011 ФК Львов 1:3 Титан ПЛ
- 10.10.2011 Гелиос Харьков 2:0 ФК Львов ПЛ
- 05.10.2011 ФК Львов 0:2 СК ЧФ ПЛ
- 30.09.2011 Крымтеплица 2:1 ФК Львов ПЛ
- 25.09.2011 ФК Львов 1:2 Буковина ПЛ
- 11.09.2011 ФК Львов 1:4 ФК Одесса ПЛ
- 04.09.2011 ФК Львов 1:0 Говерла ПЛ
- 31.08.2011 Динамо-2 Киев 5:0 ФК Львов ПЛ
- 26.08.2011 ФК Львов 1:1 Нива Винница ПЛ
- 21.08.2011 Николаев 3:0 ФК Львов ПЛ
- 14.08.2011 ФК Львов 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2011 Арсенал-Киевщина 2:0 ФК Львов ПЛ
- 01.08.2011 ФК Львов 0:2 Нефтяник-Укрнефть ПЛ
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 20.09.2017 Жемчужина Одесса 1:1 Сталь Каменское К
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
- 12.05.2017 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
1/8 финала
2 Александрия
3 Динамо Киев
- 2:3 АЛЕ-ДИН
1/4 финала
— ?
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1/2 финала
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Финал
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— ?
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— ?
Дополнительное время
120'
ФK Лвьов производит замену. Sergey Omelchenko уходит, и Oleksandr Romanchuk заменяет его
96'
Сталь Алчевск производит замену. Малакян Эдгар уходит, и Nemanja Obradovic заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
75'
ФK Лвьов производит замену. Igor Poruchynskyi уходит, и Vadym Yanchak заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sergey Kyslenko.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сталь Алчевск производит замену. Glib Grachov уходит, и Andriy Yakymiv заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Yury Klimchuk.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч ФК Львов 1:1 Сталь Каменское
ФК Львов
20.2% (34)
Ничья:
11.3% (19)
Сталь Каменское
68.5% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Сталь Каменское:
33.3% (56)
1:2 Сталь Каменское:
28.6% (48)
1:0 ФК Львов:
11.9% (20)
1:1 Ничья:
8.3% (14)
0:2 Сталь Каменское:
6.5% (11)
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