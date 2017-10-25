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ФК Львов
1:1
Итог после пенальти
Сталь Каменское
0'
0:1
11' Гол
Климчук Юрий
1:1
69' Гол
Кисленко Сергей
5:3
Пен' Пенальти





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