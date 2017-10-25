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Состав команд
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 33 Чижов Александр Защитник
- 22 Матвиенко Николай Защитник
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сарнавский Богдан Вратарь
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 2 Гиоргадзе Андро Защитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 8 Ткачук Андрей Полузащитник
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Олимпик Дн
- Основной состав
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 21 Единак Назар Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 7 Сондей Иван Защитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Краматорск 0:2 Ворскла К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 05.05.2017 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Олимпик Дн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла Премьер-лига
- 01.10.2016 Ворскла 1:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 09.04.2016 Олимпик Дн 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 19.09.2015 Ворскла 2:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 09.05.2015 Ворскла 3:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 08.04.2015 Олимпик Дн 1:0 Ворскла Кубок
- 04.03.2015 Ворскла 0:0 Олимпик Дн Кубок
- 06.12.2014 Олимпик Дн 1:1 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
0 Александрия
0 Динамо Киев
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
74'
Ворскла производит замену. Кравченко Дмитрий уходит, и Кулач Владислав заменяет его
66'
Олимпик Дн производит замену. Цымбалюк Евгений уходит, и Stanislav Bilenkyy заменяет его
61'
Ворскла производит замену. Одарюк Владимир уходит, и Кадымян Гегам заменяет его
46'
Олимпик Дн производит замену. Лукьянчук Павел уходит, и Доронин Владимир заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпик Дн производит замену. Шестаков Сергей уходит, и Сондей Иван заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Олимпик Дн
Ворскла
60% (99)
Ничья:
25.5% (42)
Олимпик Дн
14.5% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ворскла:
27.9% (46)
1:0 Ворскла:
24.2% (40)
1:1 Ничья:
23% (38)
1:2 Олимпик Дн:
10.9% (18)
2:0 Ворскла:
6.1% (10)
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