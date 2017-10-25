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0:1
Конец матча
0:1
19' ГолМорозенко Евгений
|
19'
0:1
Состав команд
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 33 Иванов Дмитрий II Вратарь
- 5 Зозуля Дмитрий Защитник
- 44 Трубочкин Иван Защитник
- 13 Старгородский Артём Полузащитник
- 14 Кизилатеш Джемаль Полузащитник
- 77 Oleksandr Yermachenko
- 9 Andriy Dombrovsky
- 3 Oleksiy Maydanevych
- 4 Oleksandr Shevchenko
- 8 Sergiy Semenyuk
- 10 Александр Баталски
- Запасные игроки
- 17 Черненко Руслан Полузащитник
- 45 Эсеола Адеринсола Полузащитник
- 23 Насими Навид Полузащитник
- 18 Агирре Диего Нападающий
- 22 Orkhan Ibadov
- 31 Serhiy Sitalo
Верес
- Основной состав
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 19 Капаррос Эдгар Полузащитник
- 10 Морозенко Евгений Полузащитник
- 5 Кучеров Валерий Полузащитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 16 Палагнюк Василий Нападающий
- 17 Котляр Антон Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Предыдущие игры
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +16 =4 -0)
- 21.10.2017 Оболонь-Бровар 1:5 Арсенал-Киев ПД
- 15.10.2017 Кремень 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 11.10.2017 Арсенал-Киев 3:1 Сумы ПД
- 07.10.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:0 Арсенал-Киев ПД
- 01.10.2017 Арсенал-Киев 1:0 Днепр Черкассы ПД
- 25.09.2017 Арсенал-Киев 2:1 Колос Ковалёвка ПД
- 20.09.2017 Ингулец 0:0 Арсенал-Киев К
- 16.09.2017 Жемчужина Одесса 0:3 Арсенал-Киев ПД
- 09.09.2017 Арсенал-Киев 2:0 Авангард Краматорск ПД
- 03.09.2017 Балканы 1:3 Арсенал-Киев ПД
- 26.08.2017 Горняк-Спорт 1:3 Арсенал-Киев ПД
- 20.08.2017 Арсенал-Киев 0:0 Рух Винники ПД
- 14.08.2017 Полтава 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 09.08.2017 Арсенал-Киев 2:0 Волынь ПД
- 05.08.2017 Гелиос Харьков 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 30.07.2017 Арсенал-Киев 3:1 Ингулец ПД
- 26.07.2017 Никополь-НПГУ 0:1 Арсенал-Киев К
- 22.07.2017 Николаев 2:3 Арсенал-Киев ПД
- 15.07.2017 Арсенал-Киев 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 02.06.2017 Арсенал-Киев 3:0 Ингулец ПД
Верес (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
Последние игры между собой
1/8 финала
0 Александрия
0 Динамо Киев
1/4 финала
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1/2 финала
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Арсенал-Киев производит замену. Кизилатеш Джемаль уходит, и Diego Aguirre заменяет его
75'
Арсенал-Киев производит замену. Andriy Dombrovsky уходит, и Ruslan Chernenko заменяет его
65'
Верес производит замену. Vasyl Palagnyuk уходит, и Сергийчук Михаил заменяет его
56'
Арсенал-Киев производит замену. Sergiy Semenyuk уходит, и Эсеола Адеринсола заменяет его
46'
Верес производит замену. Морозенко Евгений уходит, и Карасюк Роман заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Верес производит замену. Когут Богдан уходит, и Бандура Александр заменяет его
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морозенко Евгений.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 0:1 Верес
Арсенал-Киев
40.6% (67)
Ничья:
13.9% (23)
Верес
45.5% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Верес:
26.1% (43)
2:1 Арсенал-Киев:
20% (33)
1:2 Верес:
17.6% (29)
1:1 Ничья:
12.7% (21)
1:0 Арсенал-Киев:
12.1% (20)
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