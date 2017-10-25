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0:5
Конец матча
0:1
36' ГолБорячук Андрей
0:2
53' ГолТанковский Вячеслав
0:3
70' ГолКоробенко Андрей
0:4
82' ГолКоробенко Андрей
0:5
90' ГолБорячук Андрей
|
36'
0:1
53'
0:2
70'
0:3
82'
0:4
90'
0:5
Состав команд
ТСК-Таврия
- Основной состав
- 41 Гурин Роман Вратарь
- 11 Куксенко Богдан Полузащитник
- 20 Жавко Владислав Нападающий
- 27 Maksim Logvynenko
- 33 Vitaliy Fetisov
- 22 Vadim Voronchenko
- 17 Evgeniy Sokolan
- 3 Dmytro Tyshchenko
- 5 Vladyslav Kushnir
- 8 Vadym Gryppa
- 19 Volodymyr Bizhko
- Запасные игроки
- 12 Левченко Игорь Вратарь
- 15 Масюткин Даниил Полузащитник
- 9 Елоев Булат Полузащитник
- 77 Ruslan Kurdas
- 18 Andriy Pavlyk
- 6 Vladyslav Zhuravlenko
- 7 Dmytro Zhyganov
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 31 Сантос Эрикс Защитник
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 24 Танковский Вячеслав Полузащитник
- 22 Тотовицкий Андрей Полузащитник
- 7 Кисель Руслан Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 39 Борячук Андрей Нападающий
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Левченко Игорь Вратарь
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 28 Коробенко Андрей Полузащитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 23 Насонов Александр Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
ТСК-Таврия (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 10.06.2017 ТСК-Таврия 1:2 Океан Керчь ПЛ
- 03.06.2017 Рубин Ялта 1:0 ТСК-Таврия ПЛ
- 27.05.2017 ТСК-Таврия 0:4 Крымтеплица ПЛ
- 20.05.2017 СКЧФ Севастополь 3:0 ТСК-Таврия ПЛ
- 13.05.2017 ТСК-Таврия 3:1 Бахчисарай ПЛ
- 06.05.2017 Кафа Феодосия 2:2 ТСК-Таврия ПЛ
- 30.04.2017 ТСК-Таврия 1:2 Евпатория ПЛ
- 23.04.2017 Океан Керчь 6:1 ТСК-Таврия ПЛ
- 15.04.2017 ТСК-Таврия 0:2 Рубин Ялта ПЛ
- 08.04.2017 Крымтеплица 1:0 ТСК-Таврия ПЛ
- 01.04.2017 ТСК-Таврия 2:0 СКЧФ Севастополь ПЛ
- 25.03.2017 Бахчисарай 1:2 ТСК-Таврия ПЛ
- 19.03.2017 ТСК-Таврия 3:2 Кафа Феодосия ПЛ
- 05.03.2017 Евпатория 2:3 ТСК-Таврия ПЛ
- 26.11.2016 Крымтеплица 2:0 ТСК-Таврия ПЛ
- 20.11.2016 ТСК-Таврия 1:0 Океан Керчь ПЛ
- 12.11.2016 Рубин Ялта 2:3 ТСК-Таврия ПЛ
- 05.11.2016 ТСК-Таврия 1:3 Крымтеплица ПЛ
- 29.10.2016 СКЧФ Севастополь 0:1 ТСК-Таврия ПЛ
- 22.10.2016 ТСК-Таврия 2:0 Бахчисарай ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
Последние игры между собой
ТСК-Таврия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
- 16.05.2014 ТСК-Таврия 0:3 Мариуполь Премьер-лига
- 02.11.2013 Мариуполь 1:2 ТСК-Таврия Премьер-лига
- 02.12.2012 ТСК-Таврия 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.07.2012 Мариуполь 0:1 ТСК-Таврия Премьер-лига
- 08.04.2012 Мариуполь 0:2 ТСК-Таврия Премьер-лига
- 26.09.2011 ТСК-Таврия 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 08.05.2011 Мариуполь 5:1 ТСК-Таврия Премьер-лига
- 15.10.2010 ТСК-Таврия 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 14.03.2010 ТСК-Таврия 3:3 Мариуполь Премьер-лига
- 12.09.2009 ТСК-Таврия 4:2 Мариуполь Кубок
- 22.08.2009 Мариуполь 2:2 ТСК-Таврия Премьер-лига
- 26.05.2009 ТСК-Таврия 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 15.11.2008 Мариуполь 3:3 ТСК-Таврия Премьер-лига
1/8 финала
0 Александрия
0 Динамо Киев
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борячук Андрей.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коробенко Андрей.
78'
Tavriya Simferopol производит замену. Vadim Voronchenko уходит, и Dmytro Zhyganov заменяет его
75'
Мариуполь производит замену. Тотовицкий Андрей уходит, и Igor Kiryckhancev заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коробенко Андрей.
68'
Мариуполь производит замену. Мишнёв Дмитрий уходит, и Коробенко Андрей заменяет его
65'
Tavriya Simferopol производит замену. Volodymyr Bizhko уходит, и Bulat Eloev заменяет его
59'
Мариуполь производит замену. Сантос Эрикс уходит, и Насонов Александр заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Танковский Вячеслав.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борячук Андрей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь
ТСК-Таврия
7.9% (13)
Ничья:
10.9% (18)
Мариуполь
81.2% (134)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Мариуполь:
27.3% (45)
0:1 Мариуполь:
24.8% (41)
0:2 Мариуполь:
20.6% (34)
1:1 Ничья:
10.3% (17)
1:3 Мариуполь:
4.8% (8)
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