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Заря (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 18
Шахтёр Дн: победы: 18, ничьи: 0, поражения: 2
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря Премьер-лига
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря Премьер-лига
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря Премьер-лига
- 21.05.2016 Заря 0:2 Шахтёр Дн Кубок
- 15.05.2016 Шахтёр Дн 2:3 Заря Премьер-лига
- 30.10.2015 Заря 1:7 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 18.04.2015 Заря 1:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 21.09.2014 Шахтёр Дн 0:1 Заря Премьер-лига
- 11.05.2014 Заря 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 26.10.2013 Шахтёр Дн 4:0 Заря Премьер-лига
- 13.04.2013 Шахтёр Дн 3:0 Заря Премьер-лига
- 15.09.2012 Заря 0:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 16.04.2012 Заря 1:5 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.10.2011 Шахтёр Дн 4:1 Заря Премьер-лига
- 20.11.2010 Заря 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.07.2010 Шахтёр Дн 1:0 Заря Премьер-лига
- 20.03.2010 Заря 0:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 31.08.2009 Шахтёр Дн 3:1 Заря Премьер-лига
1/8 финала
0 Александрия
0 Динамо Киев
1/4 финала
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1/2 финала
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До начала матча осталось 12 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Шахтёр Дн, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Шахтёр Дн, который состоится 25.10.2017.
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Прогнозы на матч Заря - Шахтёр Дн
Заря
4.1% (6)
Ничья:
3.4% (5)
Шахтёр Дн
92.5% (135)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шахтёр Дн:
48.6% (71)
0:2 Шахтёр Дн:
14.4% (21)
0:1 Шахтёр Дн:
12.3% (18)
1:3 Шахтёр Дн:
11% (16)
2:3 Шахтёр Дн:
2.7% (4)
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