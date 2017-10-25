Стадион: Доктор Турхан Киличиоглу
0:6
Конец матча
0:1
8' ГолРодальега Уго
0:2
18' ГолРодальега Уго
0:3
52' ГолБонгонда Тео
56' Желтая карточкаAbuzer Gaffar Toplu
63' Красная карточкаРодальега Уго
0:4
74' ГолОнази Оджени
0:5
79' ГолН'Дойе Даме
0:6
82' ГолН'Дойе Даме
85' Желтая карточкаYasin Dulger
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
90'
Dogan Can Davas имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
90'
Yakup Kayis из команды Корум подал угловой справа.
90'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
90'
Mehmet Zahit Cinar из команды Корум делает навес
90'
89'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Yakup Kayis из команды Корум подал угловой слева.
89'
Dogan Can Davas нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Yakup Kayis из команды Корум делает пас партнеру.
88'
88'
Yasin Dulger из команды Корум наносит неточный удар с лета
88'
Mert Sari из команды Корум делает навес
87'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Yakup Kayis заработал фол.
87'
87'
Erhan Kurt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
86'
Yakup Kayis наказан за толчок Перейра Жоау
85'
Yasin Dulger получает желтую карточку.
85'
Yasin Dulger совершает грубый фол. Чорекчи Камил был жертвой
84'
82'
Онази Оджени сделал результативную передачу.
82'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Н'Дойе Даме из команды команды Трабзонспор.
82'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
81'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
81'
79'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Дойе Даме записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
78'
Н'Дойе Даме мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Н'Дойе Даме оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Yakup Kayis заработал фол.
77'
Yasin Dulger из команды Корум в офсайде
76'
76'
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онази Оджени!
74'
Онази Оджени оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
74'
Онази Оджени из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
73'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
72'
Mert Sari отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Dogan Can Davas из команды Корум делает навес
71'
70'
Тактическая замена. Taner Gursoy уходит с поля и его заменяет Salim Uzun
70'
70'
Mert Sari из команды Корум бьет головой мимо ворот
69'
Кармиль Абдула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Dogan Can Davas заработал фол.
68'
68'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
67'
66'
Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Перейра Жоау
66'
66'
Abuzer Gaffar Toplu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Yasin Dulger из команды Корум делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
65'
63'
УДАЛЕНИЕ! Родальега Уго удаляет рефери за жёсткий фол.
63'
62'
62'
62'
Mehmet Zahit Cinar из команды Корум делает навес
61'
61'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
61'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
60'
Родальега Уго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
59'
59'
Erhan Kurt из команды Корум бьет головой мимо ворот
59'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Онази Оджени наказан за толчок Yasin Dulger
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Демирок Угур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Abuzer Gaffar Toplu получает желтую карточку.
56'
Abuzer Gaffar Toplu совершает грубый фол. Демирок Угур был жертвой
55'
55'
55'
55'
55'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Тактическая замена. Мурат Хаджиоглу уходит с поля и его заменяет Dogan Can Davas
54'
Тактическая замена. Enes Yilmaz уходит с поля и его заменяет Abuzer Gaffar Toplu
53'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Мурат Хаджиоглу заработал фол.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес сделал результативную передачу.
52'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
51'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Sercan Cobanoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
44'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Кармиль Абдула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
42'
39'
Дюрица Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор подал угловой справа.
39'
38'
Онази Оджени отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Бонгонда Тео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Бонгонда Тео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
38'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор играет в стеночку. Родальега Уго был стеночкой.
37'
Ozgur Kedikli из команды Корум делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
36'
36'
Кармиль Абдула из команды Корум делает навес
36'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Мурат Хаджиоглу заработал фол.
32'
32'
Taner Gursoy из команды Корум делает неудачный навес.
32'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Enes Yilmaz заработал фол.
31'
Sercan Cobanoglu вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
30'
29'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Кармиль Абдула заработал фол.
29'
29'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
28'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор подал угловой справа.
28'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
24'
Мурат Хаджиоглу из команды Корум подал угловой слева.
24'
Yakup Kayis из команды Корум попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
22'
22'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Родальега Уго из команды Трабзонспор в офсайде
20'
20'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Yasin Dulger заработал фол.
18'
Беро Матуш сделал результативную передачу.
18'
Родальега Уго из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
18'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
18'
18'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
16'
Беро Матуш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Mert Sari заработал фол.
15'
11'
11'
Taner Gursoy из команды Корум делает навес
10'
Демирок Угур наказан за толчок Enes Yilmaz
9'
8'
Альварадо Эстебан сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Родальега Уго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
После дальнего удара, который нанес Yasin Dulger мяч отбит вратарем
7'
7'
Yakup Kayis блокирует соперника. Бонгонда Тео заработал своей команде штрафной.
6'
Чорекчи Камил наказан за толчок Taner Gursoy
5'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Yasin Dulger заработал фол.
4'
4'
Taner Gursoy из команды Корум бьет головой мимо ворот
4'
Мурат Хаджиоглу из команды Корум подал угловой справа.
3'
Yasin Dulger нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
1'
Родальега Уго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Корум". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turhan Kiliccioglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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