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  6. 1/32 финала
Стадион:
Корум
0:6
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
8' Гол
Родальега Уго
0:2
18' Гол
Родальега Уго
0:3
52' Гол
Бонгонда Тео
56' Желтая карточка
Abuzer Gaffar Toplu
63' Красная карточка
Родальега Уго
0:4
74' Гол
Онази Оджени
0:5
79' Гол
Н'Дойе Даме
0:6
82' Гол
Н'Дойе Даме
85' Желтая карточка
Yasin Dulger
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
90'
Dogan Can Davas имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
90'
Yakup Kayis из команды Корум подал угловой справа.
90'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.

90'
Mehmet Zahit Cinar из команды Корум делает навес
90'
Игрок клуба "Корум" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Yakup Kayis из команды Корум подал угловой слева.
89'
Dogan Can Davas нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Yakup Kayis из команды Корум делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
88'
Yasin Dulger из команды Корум наносит неточный удар с лета
88'
Mert Sari из команды Корум делает навес
Фол, нарушение
87'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Yakup Kayis заработал фол.
87'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Erhan Kurt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
86'
Yakup Kayis наказан за толчок Перейра Жоау
Желтая карточка
85'
Yasin Dulger получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Yasin Dulger совершает грубый фол. Чорекчи Камил был жертвой
84'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
82'
Онази Оджени сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Н'Дойе Даме из команды команды Трабзонспор.
82'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
82'
Dogan Can Davas из команды Корум делает подножку. Дюрица Ян заработал фол.
81'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
81'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
79'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Дойе Даме записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
78'
Н'Дойе Даме мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Н'Дойе Даме оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
78'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Yakup Kayis заработал фол.
Офсайд
77'
Yasin Dulger из команды Корум в офсайде
76'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Yakup Kayis из команды Корум делает навес
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онази Оджени!
74'
Онази Оджени оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
74'
Онази Оджени из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
73'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
72'
Mert Sari отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Dogan Can Davas из команды Корум делает навес
71'
Игрок клуба "Корум" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Taner Gursoy уходит с поля и его заменяет Salim Uzun
70'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
70'
Mert Sari из команды Корум бьет головой мимо ворот
69'
Кармиль Абдула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Dogan Can Davas заработал фол.
68'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
67'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
66'
Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Перейра Жоау
66'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
66'
Abuzer Gaffar Toplu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Yasin Dulger из команды Корум делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Альварадо Эстебан вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Yakup Kayis из команды Корум делает навес
63'
УДАЛЕНИЕ! Родальега Уго удаляет рефери за жёсткий фол.
63'
Yakup Kayis из команды Корум делает навес
62'
Игрок клуба "Корум" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Mehmet Zahit Cinar из команды Корум делает навес
61'
Удар от ворот произведет Корум
61'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
61'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
60'
Родальега Уго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
59'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
59'
Erhan Kurt из команды Корум бьет головой мимо ворот
59'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Онази Оджени наказан за толчок Yasin Dulger
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Демирок Угур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Abuzer Gaffar Toplu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Abuzer Gaffar Toplu совершает грубый фол. Демирок Угур был жертвой
55'
Удар от ворот произведет Корум
55'
Альварадо Эстебан вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Yakup Kayis из команды Корум делает навес
55'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Тактическая замена. Мурат Хаджиоглу уходит с поля и его заменяет Dogan Can Davas
54'
Тактическая замена. Enes Yilmaz уходит с поля и его заменяет Abuzer Gaffar Toplu
Фол, нарушение
53'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Мурат Хаджиоглу заработал фол.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
52'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
51'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Корум
47'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Sercan Cobanoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
44'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Кармиль Абдула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дюрица Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
39'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор подал угловой справа.
39'
Удар от ворот произведет Корум
38'
Онази Оджени отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Бонгонда Тео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Бонгонда Тео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
38'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор играет в стеночку. Родальега Уго был стеночкой.
Фол, нарушение
37'
Ozgur Kedikli из команды Корум делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
36'
Кармиль Абдула из команды Корум делает навес
Фол, нарушение
36'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Мурат Хаджиоглу заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
32'
Taner Gursoy из команды Корум делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Enes Yilmaz заработал фол.
31'
Sercan Cobanoglu вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Фол, нарушение
29'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Кармиль Абдула заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Корум
29'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
28'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор подал угловой справа.
28'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Мурат Хаджиоглу из команды Корум подал угловой слева.
24'
Yakup Kayis из команды Корум попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Корум" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Корум
22'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
21'
Родальега Уго из команды Трабзонспор в офсайде
20'
Альварадо Эстебан вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Mert Sari навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Yasin Dulger заработал фол.
18'
Беро Матуш сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Родальега Уго из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
18'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
16'
Беро Матуш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Mert Sari заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Корум
11'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Taner Gursoy из команды Корум делает навес
Фол, нарушение
10'
Демирок Угур наказан за толчок Enes Yilmaz
9'
Игрок клуба "Корум" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Альварадо Эстебан сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Родальега Уго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
После дальнего удара, который нанес Yasin Dulger мяч отбит вратарем
7'
Удар от ворот произведет Корум
Фол, нарушение
7'
Yakup Kayis блокирует соперника. Бонгонда Тео заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
6'
Чорекчи Камил наказан за толчок Taner Gursoy
Фол, нарушение
5'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Yasin Dulger заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
4'
Taner Gursoy из команды Корум бьет головой мимо ворот
Угловой
4'
Мурат Хаджиоглу из команды Корум подал угловой справа.
3'
Yasin Dulger нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Удар от ворот произведет Корум
1'
Родальега Уго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Корум". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turhan Kiliccioglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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