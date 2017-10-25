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Эльче (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.10.2017 Эльче 0:2 Алькояно СБ
- 14.10.2017 Льягостера 2:1 Эльче СБ
- 08.10.2017 Эльче 1:0 Онтиньент СБ
- 30.09.2017 Атлетико Сагунтино 1:1 Эльче СБ
- 24.09.2017 Эльче 3:3 Атлетико Балеарес СБ
- 20.09.2017 Эркулес 0:1 Эльче КК
- 17.09.2017 Пенья Депортива 0:1 Эльче СБ
- 10.09.2017 Эльче 4:1 Пералада СБ
- 06.09.2017 Эльче 3:2 Культураль де Дюранго КК
- 03.09.2017 Сарагоса-2 0:4 Эльче СБ
- 30.08.2017 Бадалона 2:2 Эльче КК
- 27.08.2017 Эльче 5:1 Бадалона СБ
- 20.08.2017 Сабадель 0:0 Эльче СБ
- 12.08.2017 Эльче 0:2 Леванте ТМК
- 10.06.2017 Эльче 0:2 Реал Овьедо С
- 04.06.2017 Кадис 2:1 Эльче С
- 28.05.2017 Эльче 1:1 Реус Депортиу С
- 19.05.2017 Хетафе 2:0 Эльче С
- 13.05.2017 Эльче 0:1 Мирандес С
- 06.05.2017 Мальорка 1:0 Эльче С
Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =9 -1)
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 26.07.2017 Толука 0:0 Атлетико М ТМК
- 21.05.2017 Атлетико М 3:1 Атлетик Б П
- 14.05.2017 Бетис 1:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
Эльче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.04.2015 Атлетико М 3:0 Эльче Примера
- 06.12.2014 Эльче 0:2 Атлетико М Примера
- 18.04.2014 Атлетико М 2:0 Эльче Примера
- 30.11.2013 Эльче 0:2 Атлетико М Примера
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До начала матча осталось 15 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эльче - Атлетико М, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эльче - Атлетико М, который состоится 25.10.2017.
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Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М
Эльче
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Атлетико М
100% (133)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Атлетико М:
51.9% (69)
1:2 Атлетико М:
12% (16)
0:1 Атлетико М:
10.5% (14)
0:3 Атлетико М:
9.8% (13)
1:3 Атлетико М:
8.3% (11)
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