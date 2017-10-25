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Эльче
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 15 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эльче - Атлетико М, который состоится 25.10.2017.
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Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М
Эльче
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Атлетико М
100% (133)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
51.9% (69)
Атлетико М:
12% (16)
Атлетико М:
10.5% (14)
Атлетико М:
9.8% (13)
Атлетико М:
8.3% (11)
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