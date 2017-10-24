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Сарагоса (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 21.10.2017 Севилья Атлетико 2:2 Сарагоса С
- 15.10.2017 Сарагоса 1:1 Осасуна С
- 11.10.2017 Лорка 0:2 Сарагоса С
- 08.10.2017 Сарагоса 3:0 Нумансия С
- 02.10.2017 Реал Овьедо 2:2 Сарагоса С
- 24.09.2017 Сарагоса 1:1 Химнастик С
- 21.09.2017 Сарагоса 1:0 Луго КК
- 15.09.2017 Луго 2:1 Сарагоса С
- 10.09.2017 Сарагоса 0:1 Алькоркон С
- 06.09.2017 Сарагоса 3:0 Гранада КК
- 03.09.2017 Кордова 1:2 Сарагоса С
- 27.08.2017 Сарагоса 1:1 Гранада С
- 18.08.2017 Тенерифе 1:0 Сарагоса С
- 12.08.2017 Сарагоса 0:2 Эйбар ТМК
- 05.08.2017 Сарагоса 2:0 Леванте ТМК
- 10.06.2017 Сарагоса 1:2 Тенерифе С
- 04.06.2017 Жирона 0:0 Сарагоса С
- 28.05.2017 Сарагоса 1:1 Райо Вальекано С
- 20.05.2017 Реал Овьедо 0:0 Сарагоса С
- 12.05.2017 Сарагоса 1:1 Кадис С
Валенсия (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 05.08.2017 Вердер 1:2 Валенсия ТМК
- 30.07.2017 Борнмут 0:1 Валенсия ТМК
- 25.07.2017 Цинциннати 0:2 Валенсия ТМК
- 23.07.2017 Нью-Йорк Космос 2:0 Валенсия ТМК
- 13.07.2017 Валенсия 3:0 Спортинг Л ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 21.05.2017 Валенсия 1:3 Вильярреал П
- 13.05.2017 Эспаньол 0:1 Валенсия П
- 07.05.2017 Валенсия 4:1 Осасуна П
- 29.04.2017 Реал Мадрид 2:1 Валенсия П
Последние игры между собой
Сарагоса: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 23.02.2013 Сарагоса 2:2 Валенсия Примера
- 29.09.2012 Валенсия 2:0 Сарагоса Примера
- 21.03.2012 Валенсия 1:2 Сарагоса Примера
- 26.10.2011 Сарагоса 0:1 Валенсия Примера
- 13.03.2011 Сарагоса 4:0 Валенсия Примера
- 30.10.2010 Валенсия 1:1 Сарагоса Примера
- 28.03.2010 Сарагоса 3:0 Валенсия Примера
- 08.11.2009 Валенсия 3:1 Сарагоса Примера
- 07.05.2008 Валенсия 1:0 Сарагоса Первый дивизион
- 23.12.2007 Сарагоса 2:2 Валенсия Первый дивизион
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До начала матча осталось 14 часов 18 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сарагоса - Валенсия, который состоится 24.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сарагоса - Валенсия, который состоится 24.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сарагоса - Валенсия
Сарагоса
4% (5)
Ничья:
1.6% (2)
Валенсия
94.4% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
40.5% (51)
0:2 Валенсия:
19% (24)
0:1 Валенсия:
15.1% (19)
1:3 Валенсия:
10.3% (13)
0:3 Валенсия:
5.6% (7)
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