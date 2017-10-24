  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Кубок Короля
  6. 1/16 финала
Сарагоса
 
Позже
Валенсия
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сарагоса - Валенсия, который состоится 24.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Сарагоса - Валенсия
Сарагоса
4% (5)
Ничья:
1.6% (2)
Валенсия
94.4% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
40.5% (51)
Валенсия:
19% (24)
Валенсия:
15.1% (19)
Валенсия:
10.3% (13)
Валенсия:
5.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация