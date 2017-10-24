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Картахена
 
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Севилья
announcement
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До начала матча осталось 13 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Картахена - Севилья, который состоится 24.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Картахена - Севилья
Картахена
0% (0)
Ничья:
1.5% (2)
Севилья
98.5% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
40.5% (53)
Севилья:
18.3% (24)
Севилья:
14.5% (19)
Севилья:
9.2% (12)
Севилья:
6.9% (9)
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