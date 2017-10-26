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Фуэнлабрада
 
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Реал Мадрид
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До начала матча осталось 18 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фуэнлабрада - Реал Мадрид, который состоится 26.10.2017.
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Прогнозы на матч Фуэнлабрада - Реал Мадрид
Фуэнлабрада
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
100% (140)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
33.6% (47)
Реал Мадрид:
20.7% (29)
Реал Мадрид:
10.7% (15)
Реал Мадрид:
9.3% (13)
Реал Мадрид:
7.9% (11)
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