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Фуэнлабрада (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.10.2017 Рапидо Боусас 1:2 Фуэнлабрада СБ
- 15.10.2017 Фуэнлабрада 2:0 Сельта-2 СБ
- 08.10.2017 Атлетико-2 Мадрид 0:2 Фуэнлабрада СБ
- 01.10.2017 Фуэнлабрада 1:1 Унион Адарве СБ
- 24.09.2017 Сеговиана 1:2 Фуэнлабрада СБ
- 20.09.2017 Калахорра 1:3 Фуэнлабрада КК
- 16.09.2017 Фуэнлабрада 2:0 Понтеведра СБ
- 10.09.2017 Гуйхуэло 0:2 Фуэнлабрада СБ
- 06.09.2017 Фуэнлабрада 2:0 Мерида КК
- 02.09.2017 Фуэнлабрада 2:2 Навалькарнеро СБ
- 26.08.2017 Талавера 0:1 Фуэнлабрада СБ
- 20.08.2017 Фуэнлабрада 1:2 Депортиво-2 СБ
- 22.07.2017 Фуэнлабрада 0:1 Леганес ТМК
- 28.05.2017 Фуэнлабрада 0:1 Вильяновенсе СБП
- 21.05.2017 Вильяновенсе 1:0 Фуэнлабрада СБП
- 14.05.2017 Сестао 0:2 Фуэнлабрада СБ
- 07.05.2017 Фуэнлабрада 1:1 Баракальдо СБ
- 29.04.2017 Атлетик-2 Бильбао 1:0 Фуэнлабрада СБ
- 22.04.2017 Фуэнлабрада 4:2 Самудио СБ
- 16.04.2017 Сокуэльямос 1:3 Фуэнлабрада СБ
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
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До начала матча осталось 18 часов 45 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фуэнлабрада - Реал Мадрид, который состоится 26.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фуэнлабрада - Реал Мадрид, который состоится 26.10.2017.
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Прогнозы на матч Фуэнлабрада - Реал Мадрид
Фуэнлабрада
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
100% (140)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Реал Мадрид:
33.6% (47)
0:4 Реал Мадрид:
20.7% (29)
0:2 Реал Мадрид:
10.7% (15)
0:5 Реал Мадрид:
9.3% (13)
1:3 Реал Мадрид:
7.9% (11)
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