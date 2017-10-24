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Мурсия
 
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Барселона
announcement
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До начала матча осталось 15 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мурсия - Барселона, который состоится 24.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Мурсия - Барселона
Мурсия
0.8% (1)
Ничья:
0% (0)
Барселона
99.2% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
31.5% (40)
Барселона:
21.3% (27)
Барселона:
11.8% (15)
Барселона:
10.2% (13)
Барселона:
8.7% (11)
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