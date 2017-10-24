- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Мурсия (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 22.10.2017 Сан-Фернандо 3:2 Мурсия СБ
- 15.10.2017 Мурсия 3:0 Марбелья СБ
- 09.10.2017 Кордова-2 4:3 Мурсия СБ
- 01.10.2017 Мурсия 1:1 Мерида СБ
- 24.09.2017 Вильяновенсе 1:1 Мурсия СБ
- 20.09.2017 Мурсия 3:1 Олот КК
- 16.09.2017 Мурсия 1:2 УКАМ Мурсия СБ
- 10.09.2017 Мелилья 0:0 Мурсия СБ
- 06.09.2017 Мурсия 4:1 Расинг Ферроль КК
- 03.09.2017 Мурсия 4:1 Эль-Эхидо СБ
- 30.08.2017 Мурсия 3:1 Какерено КК
- 27.08.2017 Рекреативо 1:1 Мурсия СБ
- 20.08.2017 Мурсия 0:1 Эсиха СБ
- 27.07.2017 Мурсия 0:1 Леванте ТМК
- 11.06.2017 Мурсия 0:0 Валенсия-2 СБП
- 04.06.2017 Валенсия-2 2:1 Мурсия СБП
- 28.05.2017 Мурсия 1:1 Понтеведра СБП
- 20.05.2017 Понтеведра 1:3 Мурсия СБП
- 14.05.2017 Мурсия 3:0 Экстремадура СБ
- 07.05.2017 Ла Рода 0:4 Мурсия СБ
Барселона (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
До начала матча осталось 15 часов 18 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мурсия - Барселона, который состоится 24.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мурсия - Барселона, который состоится 24.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Мурсия - Барселона
Мурсия
0.8% (1)
Ничья:
0% (0)
Барселона
99.2% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Барселона:
31.5% (40)
0:2 Барселона:
21.3% (27)
0:4 Барселона:
11.8% (15)
0:5 Барселона:
10.2% (13)
1:3 Барселона:
8.7% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация