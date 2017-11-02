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2017
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Либертад
0'
39' Желтая карточка
Виттор Сержио
48' Желтая карточка
Сото Алексис
55' Желтая карточка
Jesus Medina
66' Желтая карточка
Antonio Bareiro
90' Желтая карточка
Муньос Родриго
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Муньос Родриго получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Либертад производит замену. Jesus Medina уходит, и Jorge Recalde заменяет его
88'
Расинг Авельянеда производит замену. Пильюд Иван уходит, и Enrique Triverio заменяет его
88'
Либертад производит замену. Аквино Серхио уходит, и Рамирес Иван заменяет его
79'
Либертад производит замену. Сальседо Сантьяго уходит, и Derlis Orue заменяет его

70'
Расинг Авельянеда производит замену. Federico Matias Zaracho уходит, и Braian Mansilla заменяет его
Желтая карточка
66'
Antonio Bareiro получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Jesus Medina получает желтую карточку.
53'
Расинг Авельянеда производит замену. Солари Аугусто уходит, и Pablo Maximiliano Cuadra заменяет его
Желтая карточка
48'
Сото Алексис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Виттор Сержио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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