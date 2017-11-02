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  5. 1/4 финала
2017
Фламенго
3:3
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
3' Гол
Лукас Риос
1:1
10' Гол
Диего Рибас
17' Желтая карточка
Ewerthon VI
20' Желтая карточка
Douglas Gomes
22' Желтая карточка
Виллиан Арао
22' Желтая карточка
Лукас Риос
1:2
41' Гол
Renato Chaves
1:3
55' Гол
Renato Chaves
58' Желтая карточка
Дурадо Энрике
60' Желтая карточка
Felipe Vizeu
2:3
68' Гол
Felipe Vizeu
70' Желтая карточка
Reginaldo Da Silva Junior
83' Желтая карточка
Алмейда Ричард
3:3
84' Гол
Виллиан Арао
90' Желтая карточка
Алвес Диего
90' Желтая карточка
Marlon
90' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VII
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Lucas Paqueta получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Marlon получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Алвес Диего получает желтую карточку.
85'
Флуминенсе производит замену. Douglas Gomes уходит, и Pedro заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Арао.

Желтая карточка
83'
Richard получает желтую карточку.
82'
Фламенго производит замену. Куэльяр Густаво уходит, и Lucas Paqueta заменяет его
Желтая карточка
70'
Reginaldo Da Silva Junior получает желтую карточку.
69'
Фламенго производит замену. Жуан уходит, и Rafael Vaz заменяет его
68'
Флуминенсе производит замену. Сорноса Хуниор уходит, и Wendel заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
65'
Фламенго производит замену. Трауко Мигель уходит, и Vinicius Junior заменяет его
Желтая карточка
60'
Felipe Vizeu получает желтую карточку.
Желтая карточка
58'
Дурадо Энрике получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арауйо Чавес Жунио Ренато.
52'
Флуминенсе производит замену. Жуниор Маркос уходит, и Romarinho заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арауйо Чавес Жунио Ренато.
Желтая карточка
22'
Лукас Риос получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Виллиан Арао получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Douglas Gomes получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Риос.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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