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3:3
Конец матча
0:1
3' ГолЛукас Риос
1:1
10' ГолДиего Рибас
17' Желтая карточкаEwerthon VI
20' Желтая карточкаDouglas Gomes
22' Желтая карточкаВиллиан Арао
22' Желтая карточкаЛукас Риос
1:2
41' ГолRenato Chaves
1:3
55' ГолRenato Chaves
58' Желтая карточкаДурадо Энрике
60' Желтая карточкаFelipe Vizeu
2:3
68' ГолFelipe Vizeu
70' Желтая карточкаReginaldo Da Silva Junior
83' Желтая карточкаАлмейда Ричард
3:3
84' ГолВиллиан Арао
90' Желтая карточкаАлвес Диего
90' Желтая карточкаMarlon
90' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VII
|
3'
0:1
10'
1:1
17'
20'
22'
22'
41'
1:2
55'
1:3
58'
60'
68'
2:3
83'
84'
3:3
90'
90'
Состав команд
Фламенго
- Основной состав
- 24 Алвес Диего Вратарь
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 30 Родолфо Гайото Защитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 25 Felipe Vizeu Нападающий
- 21 Para I
- 4 Juan Blanko II
- 22 Ewerthon VI
- Запасные игроки
- 12 Alex Santana III Вратарь
- 3 Rafael Vaz Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 6 Rene III
- 29 Perez Martinez Lucas VII
- 20 Vinicius Junior
Флуминенсе
- Основной состав
- 12 Кавальери Диего Вратарь
- 11 Marlon Защитник
- 4 Renato Chaves Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 14 Reginaldo Da Silva Junior Защитник
- 8 Douglas Gomes Полузащитник
- 20 Сорноса Хуниор Полузащитник
- 16 Алмейда Ричард Полузащитник
- 9 Дурадо Энрике Нападающий
- 10 Gustavo Scarpa Нападающий
- 23 Жуниор Маркос Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Mateus Norton Защитник
- 6 Вендель Жералдо Полузащитник
- 30 Веллингтон Силва Полузащитник
- 19 Ромариньо Рикардо Нападающий
- 22 Cesar Julio III
- 21 Pedro Rodriguez V
- 3 Henrique XIV
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
Флуминенсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.10.2017 Флуминенсе 1:1 Баия СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 23.10.2017 Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе СA
- 19.10.2017 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу СA
- 15.10.2017 Флуминенсе 1:0 Аваи СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 22.09.2017 ЛДУ Кито 2:1 Флуминенсе КС
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 15.09.2017 Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито КС
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 31.08.2017 Лондрина ЕК 2:0 Флуминенсе КСМР
- 26.08.2017 Флуминенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 10.08.2017 Понте-Прета 0:0 Флуминенсе СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Спорт Ресифи 2:2 Флуминенсе СA
- 27.07.2017 Универсидад Католика Кито 1:2 Флуминенсе КС
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A
- 07.05.2017 Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
- 30.04.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки
- 02.04.2017 Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока
- 05.03.2017 Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока
- 14.10.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A
- 26.06.2016 Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A
- 20.03.2016 Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока. 2-й раунд. Чемпионская группа
- 22.02.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Кариока, 1 раунд
- 06.09.2015 Флуминенсе 1:3 Фламенго Серия A
- 01.06.2015 Фламенго 2:3 Флуминенсе Серия A
- 06.04.2015 Фламенго 3:0 Флуминенсе Чемпионат Кариока
- 21.09.2014 Фламенго 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.05.2014 Флуминенсе 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.11.2013 Фламенго 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.08.2013 Флуминенсе 2:3 Фламенго Бразилейро Серия А
- 30.09.2012 Фламенго 0:1 Флуминенсе Серия A
- 08.07.2012 Флуминенсе 1:0 Фламенго Серия A
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Lucas Paqueta получает желтую карточку.
90'
Marlon получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Алвес Диего получает желтую карточку.
85'
Флуминенсе производит замену. Douglas Gomes уходит, и Pedro заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Арао.
83'
Richard получает желтую карточку.
82'
Фламенго производит замену. Куэльяр Густаво уходит, и Lucas Paqueta заменяет его
70'
Reginaldo Da Silva Junior получает желтую карточку.
69'
Фламенго производит замену. Жуан уходит, и Rafael Vaz заменяет его
68'
Флуминенсе производит замену. Сорноса Хуниор уходит, и Wendel заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
65'
Фламенго производит замену. Трауко Мигель уходит, и Vinicius Junior заменяет его
60'
Felipe Vizeu получает желтую карточку.
58'
Дурадо Энрике получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арауйо Чавес Жунио Ренато.
52'
Флуминенсе производит замену. Жуниор Маркос уходит, и Romarinho заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арауйо Чавес Жунио Ренато.
22'
Лукас Риос получает желтую карточку.
22'
Виллиан Арао получает желтую карточку.
20'
Douglas Gomes получает желтую карточку.
17'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Риос.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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