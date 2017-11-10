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Бельгия (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Бельгия 9:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Бельгия 2:1 Чехия ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Бельгия 8:1 Эстония ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Голландия 1:1 Бельгия ТМС
- 10.10.2016 Гибралтар 0:6 Бельгия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Бельгия 4:0 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Бельгия 0:2 Испания ТМС
- 01.07.2016 Уэльс 3:1 Бельгия Е2
- 26.06.2016 Венгрия 0:4 Бельгия Е2
- 22.06.2016 Швеция 0:1 Бельгия Е2
- 18.06.2016 Бельгия 3:0 Ирландия Е2
- 13.06.2016 Бельгия 0:2 Италия Е2
- 05.06.2016 Бельгия 3:2 Норвегия ТМС
Мексика (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.10.2017 Гондурас 3:2 Мексика ОМЧ2СА
- 07.10.2017 Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 06.09.2017 Коста-Рика 1:1 Мексика ОМЧ2СА
- 02.09.2017 Мексика 1:0 Панама ОМЧ2СА
- 24.07.2017 Мексика 0:1 Ямайка ЗКК
- 21.07.2017 Мексика 1:0 Гондурас ЗКК
- 17.07.2017 Кюрасао 0:2 Мексика ЗКК
- 14.07.2017 Мексика 0:0 Ямайка ЗКК
- 10.07.2017 Мексика 3:1 Сальвадор ЗКК
- 02.07.2017 Португалия 2:1 Мексика КК
- 02.07.2017 Мексика 2:1 Парагвай ТМС
- 29.06.2017 Германия 4:1 Мексика КК
- 29.06.2017 Мексика 1:0 Гана ТМС
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 Мексика 2:1 Новая Зеландия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 12.06.2017 Мексика 1:1 США ОМЧ2СА
- 09.06.2017 Мексика 3:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 02.06.2017 Мексика 3:1 Ирландия ТМС
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
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До начала матча осталось 17 часов 25 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Мексика, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Мексика, который состоится 10.11.2017.
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