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Бельгия
 
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До начала матча осталось 17 часов 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Мексика, который состоится 10.11.2017.
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