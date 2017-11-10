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  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
  5. Группа D
ЮАР
0:0
Первый тайм: 12'
Сенегал
0' 12'
Первый тайм
12'
Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Сахо, Диафра смог оставить мяч в поле, но в итоге его перехватили игроки сборной ЮАР. 
Угловой
11'
Мане разыграл угловой с Н'Дойе, тот в свою очередь выполнил подачу на дальнюю штангу, Хуне уверенно сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч в аут. 
10'
Ньлянг прорвался к штрафной площади сборной ЮАР по левому флангу, выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой. 
9'
Зване со стандарта из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь сборной Сенегала, вновь защитники спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
Фол, нарушение
8'
Мане перестарался в борьбе за мяч против Мокоджо и в итоге нарушил правила в центре поля. 
7'
Хланти с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч. 
6'
Маньяма активно рвался вперёд по левому флангу, но в итоге защитники сборной Сенегала накрыли его и выбили мяч в аут. 
5'
За счёт длинных забросов стараются пока играть у нас игроки обеих сборных, пока мячи уверенно перехватывают защитники ЮАР и Сенегала соответственно. 
Судья
4'
Последовал заброс в штрафную площадь сборной Сенегала на ход Тау, форвард упал на газон в борьбе с защитниками, Жанни Сиквазе промолчал. 
3'
Игра начинается у нас довольно спокойно, игроки сборной ЮАР контролируют мяч в центре поля. Отметим, что на этот матч пришло не очень много зрителей, стадион заполнен где-то наполовину. 
2'
Голкипер сборной ЮАР Итумеленг Хуне в защитной маске выглядит довольно устрашающе, на игроков сборной Сенегала это может повлиять, только взглянешь на голкипера, сразу забудешь как нужно бить по воротам. 
Первый тайм начался
1'
Прозвучал стартовый свисток от Жанни Сиказве, и игра началась. Сегодня ЮАР на своём поле обязательно нужно переигрывать Сенегал, только так команда Стюарта Бакстера сможет сохранить реальные шансы на выход из группы D и в итоге поехать на чемпионат мира в Россию. 
Первый тайм
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Отметим дорогие друзья, что это переигровка, так как прошлый результат был аннулирован из-за грубейших судейских ошибок. 
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Составы команд находятся в одноимённой вкладке. 
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Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группы D в квалификации к чемпионату мира в России между сборными ЮАР и Сенегала. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы на матч ЮАР 0:0 Сенегал
ЮАР
47.5% (94)
Ничья:
34.8% (69)
Сенегал
17.7% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.8% (61)
ЮАР:
27.3% (54)
ЮАР:
12.6% (25)
Сенегал:
10.6% (21)
ЮАР:
4% (8)
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