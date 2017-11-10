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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Состав команд
18
Хланти
Сфисо
23
Гоулд
Морган
12
Зване
Темба
19
Тау
Перси
15
Сане
Салиф
12
Сабали
Юссуф
11
Н'Дойе
Шейк
10
Мане
Садио
ЮАР 4-5-1
- Основной состав
- 16 Хуне Итумеленг Вратарь
- 18 Хланти Сфисо Защитник
- 2 Даниэлс Клейтон Защитник
- 23 Гоулд Морган Защитник
- 6 Мхизе Тамсанка Защитник
- 11 Мокоджо Камохело Полузащитник
- 5 Фурман Дин Полузащитник
- 20 Вилакази Сибусисо Полузащитник
- 9 Маньяма Лебоганг Полузащитник
- 12 Зване Темба Полузащитник
- 19 Тау Перси Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сендилендс Уэйн Вратарь
- 22 Уильямс Ронвен Вратарь
- 3 Матохо Эрик Защитник
- 8 Мадиша Мотьека Защитник
- 13 Мабунда Самуэль Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 21 Маламби Факамани Полузащитник
- 7 Долли Киган Полузащитник
- 10 Шабалала Сифиве Полузащитник
- 14 Н'Длову Дино Нападающий
- 17 Гроблер Брэдли Нападающий
- Главный тренер: Бакстер Стюарт
Сенегал 4-2-1-3
- Основной состав
- 16 Н'Диайе Хадим Вратарь
- 15 Сане Салиф Защитник
- 12 Сабали Юссуф Защитник
- 3 Кулибали Калиду Защитник
- 21 Гассама Ламин Защитник
- 11 Н'Дойе Шейк Полузащитник
- 8 Куйяте Шейку Полузащитник
- 5 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 9 Ньянг М'Байе Нападающий
- 10 Мане Садио Нападающий
- 6 Сахо Диафра Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гомис Альфред Вратарь
- 1 Диоп Клемент Вратарь
- 4 Дианье Фаллу Защитник
- 19 Сисс Салиу Защитник
- 22 Ваге Мусса Защитник
- 2 Диуссе Ассан Полузащитник
- 13 Н'Диайе Альфред Полузащитник
- 17 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 20 Кейта Бальде Полузащитник
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 18 Мбенг Адама Нападающий
- 7 Соу Мусса Нападающий
- Главный тренер: Сиссе Алиу
Предыдущие игры
ЮАР (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.10.2017 ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 05.09.2017 ЮАР 1:2 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 01.09.2017 Кабо-Верде 2:1 ЮАР ОМЧ2А
- 19.08.2017 Замбия 2:0 ЮАР ЧАН(
- 12.08.2017 ЮАР 2:2 Замбия ЧАН(
- 22.07.2017 ЮАР 1:0 Ботсвана ЧАН(
- 15.07.2017 Ботсвана 0:2 ЮАР ЧАН(
- 07.07.2017 Намибия 0:1 ЮАР ТМС
- 04.07.2017 Ботсвана 0:2 ЮАР ТМС
- 02.07.2017 ЮАР 0:1 Танзания ТМС
- 13.06.2017 ЮАР 1:2 Замбия ТМС
- 10.06.2017 Нигерия 0:2 ЮАР КАН
- 28.03.2017 ЮАР 0:0 Ангола ТМС
- 25.03.2017 ЮАР 3:1 Гвинея-Бисау ТМС
- 15.11.2016 Мозамбик 1:1 ЮАР ТМС
- 11.10.2016 ЮАР 1:1 Гана ТМС
- 08.10.2016 Буркина-Фасо 1:1 ЮАР ОМЧ2А
- 06.09.2016 ЮАР 1:0 Египет ТМС
- 02.09.2016 ЮАР 1:1 Мавритания КАН
- 25.06.2016 ЮАР 3:2 Ботсвана ТМС
Сенегал (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 07.10.2017 Кабо-Верде 0:2 Сенегал ОМЧ2А
- 05.09.2017 Буркина-Фасо 2:2 Сенегал ОМЧ2А
- 02.09.2017 Сенегал 0:0 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 22.07.2017 Сенегал 3:1 Сьерра-Леоне ЧАН(
- 15.07.2017 Сьерра-Леоне 1:1 Сенегал ЧАН(
- 11.06.2017 Сенегал 3:0 Экваториальная Гвинея КАН
- 06.06.2017 Сенегал 0:0 Уганда ТМС
- 23.03.2017 Нигерия 1:1 Сенегал ТМС
- 28.01.2017 Сенегал 0:0 Камерун КАН
- 23.01.2017 Сенегал 2:2 Алжир КАН
- 19.01.2017 Сенегал 2:0 Зимбабве КАН
- 15.01.2017 Тунис 0:2 Сенегал КАН
- 11.01.2017 Конго 0:2 Сенегал ТМС
- 08.01.2017 Сенегал 2:1 Ливия ТМС
- 08.10.2016 Сенегал 2:0 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 03.09.2016 Сенегал 2:0 Намибия КАН
- 04.06.2016 Бурунди 0:2 Сенегал КАН
- 28.05.2016 Руанда 0:2 Сенегал ТМС
- 29.03.2016 Нигер 1:2 Сенегал КАН
- 26.03.2016 Сенегал 2:0 Нигер КАН
Последние игры между собой
ЮАР: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Сенегал: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 08.09.2015 ЮАР 1:0 Сенегал Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2015 ЮАР 1:1 Сенегал Кубок Африканских Наций
- 29.02.2012 ЮАР 0:0 Сенегал Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2008 Сенегал 1:1 ЮАР Кубок Африканских Наций
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Кабо-Верде
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|3.
|Буркина-Фасо
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|ЮАР
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
Первый тайм
12'
Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Сахо, Диафра смог оставить мяч в поле, но в итоге его перехватили игроки сборной ЮАР.
11'
Мане разыграл угловой с Н'Дойе, тот в свою очередь выполнил подачу на дальнюю штангу, Хуне уверенно сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч в аут.
10'
Ньлянг прорвался к штрафной площади сборной ЮАР по левому флангу, выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
9'
Зване со стандарта из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь сборной Сенегала, вновь защитники спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.
8'
Мане перестарался в борьбе за мяч против Мокоджо и в итоге нарушил правила в центре поля.
7'
Хланти с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
6'
Маньяма активно рвался вперёд по левому флангу, но в итоге защитники сборной Сенегала накрыли его и выбили мяч в аут.
5'
За счёт длинных забросов стараются пока играть у нас игроки обеих сборных, пока мячи уверенно перехватывают защитники ЮАР и Сенегала соответственно.
4'
Последовал заброс в штрафную площадь сборной Сенегала на ход Тау, форвард упал на газон в борьбе с защитниками, Жанни Сиквазе промолчал.
3'
Игра начинается у нас довольно спокойно, игроки сборной ЮАР контролируют мяч в центре поля. Отметим, что на этот матч пришло не очень много зрителей, стадион заполнен где-то наполовину.
2'
Голкипер сборной ЮАР Итумеленг Хуне в защитной маске выглядит довольно устрашающе, на игроков сборной Сенегала это может повлиять, только взглянешь на голкипера, сразу забудешь как нужно бить по воротам.
1'
Прозвучал стартовый свисток от Жанни Сиказве, и игра началась. Сегодня ЮАР на своём поле обязательно нужно переигрывать Сенегал, только так команда Стюарта Бакстера сможет сохранить реальные шансы на выход из группы D и в итоге поехать на чемпионат мира в Россию.
Первый тайм
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Отметим дорогие друзья, что это переигровка, так как прошлый результат был аннулирован из-за грубейших судейских ошибок.
-
Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
-
Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группы D в квалификации к чемпионату мира в России между сборными ЮАР и Сенегала. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров.
Прогнозы на матч ЮАР 0:0 Сенегал
ЮАР
47.5% (94)
Ничья:
34.8% (69)
Сенегал
17.7% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.8% (61)
2:1 ЮАР:
27.3% (54)
1:0 ЮАР:
12.6% (25)
1:2 Сенегал:
10.6% (21)
2:0 ЮАР:
4% (8)
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