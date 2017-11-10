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Стадион: Уэмбли
Состав команд
20
Брандт
Юлиан
10
Озил
Месут
11
Вернер
Тимо
Англия 4-2-3-1
- Основной состав
- Харт Джо Вратарь
- Уокер Кайл Защитник
- Кэхилл Гари Защитник
- Стоунс Джон Защитник
- Бертранд Райан Защитник
- Дайер Эрик Полузащитник
- Ливермо Джейк Полузащитник
- Рэшфорд Маркус Полузащитник
- Лингард Джесси Полузащитник
- Роуз Дэнни Полузащитник
- Варди Джейми Нападающий
- Главный тренер: Саутгейт Гарет
Германия 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 18 Киммих Джошуа Защитник
- 2 Зюле Никлас Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 3 Платтенхардт Марвин Защитник
- 8 Кроос Тони Полузащитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 20 Брандт Юлиан Полузащитник
- 10 Озил Месут Полузащитник
- 7 Дракслер Юлиан Полузащитник
- 11 Вернер Тимо Нападающий
- Главный тренер: Лёв Йоахим
Предыдущие игры
Англия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Мальта 0:4 Англия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 10.06.2017 Шотландия 2:2 Англия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 11.11.2016 Англия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Англия 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Словакия 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 27.06.2016 Англия 1:2 Исландия Е2
- 20.06.2016 Словакия 0:0 Англия Е2
- 16.06.2016 Англия 2:1 Уэльс Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 02.06.2016 Англия 1:0 Португалия ТМС
- 27.05.2016 Англия 2:1 Австралия ТМС
- 22.05.2016 Англия 2:1 Турция ТМС
Германия (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 08.10.2017 Германия 5:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Северная Ирландия 1:3 Германия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Германия 6:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Чехия 1:2 Германия ОМЧ2Е
- 02.07.2017 Чили 0:1 Германия КК
- 29.06.2017 Германия 4:1 Мексика КК
- 25.06.2017 Германия 3:1 Камерун КК
- 22.06.2017 Германия 1:1 Чили КК
- 19.06.2017 Австралия 2:3 Германия КК
- 10.06.2017 Германия 7:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Дания 1:1 Германия ТМС
- 26.03.2017 Азербайджан 1:4 Германия ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
- 15.11.2016 Италия 0:0 Германия ТМС
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Германия 2:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Германия 3:0 Чехия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Германия 2:0 Финляндия ТМС
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Германия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия Товарищеские матчи. Сборные
- 26.03.2016 Германия 2:3 Англия Товарищеские матчи. Сборные
- 20.11.2013 Англия 0:1 Германия Товарищеские матчи. Сборные
- 27.06.2010 Германия 4:1 Англия Чемпионат мира
- 19.11.2008 Германия 1:2 Англия Товарищеские матчи. Сборные
- 07.08.2008 Англия 1:5 Германия Товарищеские матчи. Сборные
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До начала матча осталось 17 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия - Германия, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия - Германия, который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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Боатенг не сыграет с Англией — 14:51
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